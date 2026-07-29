Pablo ‘Vitamina’ Sánchez: “Estamos teniendo un comienzo para nada deseado”

El encendido de alarmas es total en el mundo franjeado. La derrota de visitante frente a Nacional no solo dejó un sabor amargo en el rendimiento futbolístico, sino que confirmó un arranque sumamente adverso: dos caídas en dos presentaciones disputadas. Tras la finalización del compromiso, el director técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó en rueda de prensa el presente del equipo sin esquivar la autocrítica.

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Un inicio impensado para el campeón

El estratega argentino no ocultó la frustración por el complejo momento que atraviesa el plantel, considerando que venían de coronarse en el torneo anterior y las expectativas eran completamente distintas para este inicio de temporada. “Más allá del partido, entender que estamos teniendo un comienzo para nada deseado, inesperado de alguna manera, sobre todo porque venimos de ser el equipo campeón. No nos sentíamos capaces de empezar tan mal. Por lo pronto, nos empieza a generar una situación de que tenemos que salir adelante; no esperábamos comenzar de esta manera. Teníamos una ilusión distinta desde el principio, de dar pelea; nos vamos a proponer lo mismo, obviamente con las dificultades del caso de empezar con una desventaja ya considerable de seis puntos respecto a los que tuvieron la capacidad de ganar los dos primeros partidos, capacidad que nosotros no tuvimos”.

El análisis de la derrota ante La Academia

Al referirse al trámite puntual del juego disputado en el Estadio Arsenio Erico, “Vitamina” remarcó la contundencia del rival y la falta de efectividad de Olimpia para concretar las opciones que generó en ataque. “Con respecto al partido de hoy, entiendo que el partido fue parejo, donde Nacional fue muy eficaz, no sólo en ataques, sino en defensa, neutralizando nuestros ataques, con buenos posicionamientos de sus defensores por momentos, con una buena intervención permanente de su arquero; y nosotros no fuimos capaces en las que tuvimos, que tuvimos muchas situaciones como para, en principio, lograr el empate, luego cuando estábamos en desventaja para intentar descontar, que fue siempre nuestro objetivo, nuestra búsqueda”.

Sin margen de error y la mirada puesta en la Sudamericana

Con una brecha de seis puntos respecto a los líderes, el margen de equivocación se ha reducido al mínimo. El DT asumió la responsabilidad táctica de brindarle respuestas a sus dirigidos y transmitió tranquilidad sobre el futuro internacional del club. “Pero evidentemente tenemos que seguir trabajando desde mi lugar como entrenador; ver cuáles son las cosas que yo tengo que corregir para brindarle herramientas al equipo en lo que viene, para tratar de revertir lo más rápido posible esta situación. Tenemos compromisos importantes, los que quedan ahora próximamente de liga, donde tenemos que levantar y de manera inmediata, no tenemos margen de error, y después ya se nos viene la Copa Sudamericana, otro objetivo que seguramente hoy con estos resultados se verán muy distantes”.

Para cerrar, Sánchez empatizó con el sentimiento del hincha olimpista y renovó el compromiso de recuperar la competitividad del equipo. “Pero yo tengo la certeza de que este equipo lo va a hacer bien en Copa Sudamericana. Vamos a representar bien al Club Olimpia y al país en la copa. Pero bueno, hoy el equipo está golpeado, como seguramente la gente. La gente esperaba lo que yo decía, esperaba un equipo nuevamente competitivo y hoy no lo estamos demostrando”.