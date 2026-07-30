Bajo nivel del Danubio revela restos de mamut lanudo en Bulgaria

Varios restos óseos de mamut fueron descubiertos en Bulgaria en el lecho del Danubio, cuyo nivel excepcionalmente bajo podría revelar otros vestigios, declaró el jueves a la AFP el director del Museo Regional de Historia de Ruse.

Los fragmentos óseos hallados cerca de la ciudad de Ruse, al noreste del país, “muy probablemente” pertenecen a un mamut lanudo que vivió durante la Edad de Hielo, afirmó Nikolay Nenov, director del museo.

Los huesos pertenecerían a un ejemplar joven, precisó el científico.

Los restos fueron encontrados por casualidad el miércoles por un habitante de la aldea de Riahovo, en el municipio de Slivo Pole, a 30 kilómetros de Ruse, en el norte de Bulgaria, y fueron recogidos este jueves por expertos del museo.

Hasta el momento, los especialistas han identificado una mandíbula, fragmentos de colmillos, parte de una escápula y un fémur.

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Su coloración oscura podría indicar que permanecieron durante mucho tiempo en un entorno pantanoso, pero esta interpretación sigue siendo, en esta etapa, una hipótesis de trabajo, según el profesor Nenov.

En buen estado de conservación

“A diferencia de muchos hallazgos anteriores procedentes de depósitos aluviales, estos huesos se encontraban concentrados en un mismo lugar. Podrían pertenecer a un solo individuo”, explicó, y agregó que se encontraban en buen estado de conservación.

El mamut lanudo, especie emblemática de la Era de Hielo y pariente cercano de los elefantes actuales, se extinguió hace 4.000 años.

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Debido a la prolongada escasez de lluvias y al calor extremo que azota a Europa desde la primavera boreal, las aguas del Danubio han alcanzado en algunos puntos un nivel históricamente bajo.

Según el profesor Nenov, la bajada del nivel del río podría dejar al descubierto más restos, por lo que se prevé realizar una nueva exploración de la zona.