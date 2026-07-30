Ejército de EE.UU. dice haber concluido una “intensa oleada” de ataques contra Irán

El Ejército de Estados Unidos confirmó que ejecutó una “intensa oleada” de ataques contra objetivos militares en Irán como respuesta al intento de lanzamiento de misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Según Washington, todos los proyectiles iraníes fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación concluyó a las 22:00 del martes 29 de julio (hora del este) y estuvo dirigida contra instalaciones estratégicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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Decenas de objetivos militares fueron alcanzados

De acuerdo con el comunicado oficial, la ofensiva incluyó ataques contra centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia, posiciones de defensa costera y capacidades marítimas vinculadas al CGRI.

El Centcom sostuvo que la operación buscó reducir las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, el transporte marítimo comercial y los países del Golfo.

Las autoridades militares estadounidenses no informaron sobre víctimas ni precisaron el alcance de los daños ocasionados por los bombardeos.

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Washington respondió al lanzamiento de misiles

Según el Comando Central, el lunes 28 de julio fuerzas del CGRI lanzaron varios misiles balísticos desde territorio iraní en un intento de ataque sorpresa contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio.

El Ejército estadounidense afirmó que todos los misiles fueron interceptados con éxito, evitando impactos sobre sus instalaciones o personal militar.

La respuesta militar se produjo menos de 24 horas después del incidente, en una nueva escalada de las tensiones entre Washington y Teherán.