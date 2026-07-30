Video: cayó uno de los presuntos autores del violento asalto en estación de servicio de Capiatá

Un video de circuito cerrado registró el momento en que tres hombres perpetraron un violento asalto en una estación de servicio del barrio Puerta del Sol, de Capiatá, donde un playero fue atacado con un arma blanca para robar una botella de vino. Este jueves, agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos responsables y continúan con la búsqueda del segundo sospechoso.

Las imágenes muestran cómo dos hombres ingresan al local simulando ser clientes. Segundos después, uno de ellos se aproxima directamente al empleado y lo ataca con un cuchillo tipo machetillo, iniciándose un forcejeo dentro de la tienda.

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Violento ataque quedó grabado

Mientras el trabajador intentaba defenderse, el segundo involucrado intervino en el forcejeo para reducir a la víctima y también portaba un arma blanca. Un tercer cómplice permanecía fuera del local, atento a la situación y facilitando la huida de los atacantes.

Finalmente, los delincuentes lograron abrir la puerta del establecimiento y escapar con una botella de vino como único botín. Pese a la violencia del ataque, el playero, identificado como Edgar Darío Mendoza Fretes, de 27 años, resultó ileso.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 del sábado 25 de julio en la tienda de la estación de servicios FuelPar, ubicada sobre el barrio Puerta del Sol, jurisdicción de la Subcomisaría 21ª Central.

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Identificado mediante cámaras de seguridad

El comisario Carlos Aquino, jefe de la Subcomisaría 21ª, informó que durante un procedimiento realizado en la noche de este jueves fue aprehendido Hugo Ever Aguilera Yánez, paraguayo de 34 años, domiciliado en San Lorenzo, señalado como uno de los presuntos autores del asalto.

Según explicó el jefe policial, la identificación fue posible gracias al análisis de las imágenes del circuito cerrado de la estación de servicio y a datos obtenidos mediante fuentes humanas. El sospechoso fue localizado y detenido en la vía pública, en inmediaciones del barrio San Ramón de San Lorenzo.

Aquino indicó además que el detenido posee antecedentes por hurto agravado correspondientes a los años 2024 y 2025.

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Buscan al segundo implicado

De acuerdo con el comisario, durante la intervención el sospechoso habría reconocido su participación en el asalto y mencionó la identidad del otro hombre que ingresó al local, quien ya fue plenamente identificado por los investigadores.

La Policía señaló que el arma blanca utilizada en el ataque aún no fue recuperada y que continúan las diligencias para concretar la captura del segundo involucrado.

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Patricia Giménez, quien dispuso la detención del aprehendido y la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público para la prosecución de la investigación.