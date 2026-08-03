Palantir eleva ingresos trimestrales un 93 % y señala crecimiento "vertiginoso" en EE.UU.

La tecnológica estadounidense ingresó 1.935 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, prácticamente el doble que en el mismo tramo de 2025, y un beneficio neto de 1.061 millones, un 55 % más interanual, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

El consejero delegado de la firma, Alex Karp, indicó en una carta a los accionistas que ambos datos suponen un hito y detalló que su negocio en Estados Unidos "sigue expandiéndose a un ritmo incesante y vertiginoso".

Los ingresos en EE.UU. supusieron la mayor parte del total, 1.573 millones de dólares, y se elevaron un 115 % interanual. De estos, los del segmento comercial crecieron un 149 %, hasta 764 millones, y los del gubernamental un 90 %, hasta 809 millones.

La firma detalló que en el segundo trimestre ha cerrado 220 acuerdos de al menos 1 millón de dólares, 98 de 5 millones y 73 de al menos 10 millones, y el valor total de los contratos ascendió a 3.373 millones.

En el semestre, Palantir acumula unos ingresos de 3.568 millones (89 % más) y unos beneficios de 1.942 millones (un 255 % más), detalla la nota.

Dados los buenos resultados, la empresa elevó sus previsiones de negocio para el conjunto del ejercicio y dijo que espera facturar al menos 8.150 millones.

La actividad de Palantir estuvo durante años envuelta en el secretismo, pero tras su salida a bolsa en 2020 está obligada a reportar sus cuentas cada trimestre, lo que ha permitido saber que alcanzó la rentabilidad en 2024 y desde entonces está multiplicando su negocio.

"Nuestro negocio se está multiplicando a una velocidad y una escala que nunca antes habíamos visto", aseguró Karp, un polémico empresario que a menudo se desmarca de otros líderes del sector y que apostilló que Palantir tiene "matices y resonancias marxistas".

"Palantir es la única empresa que ha demostrado que puede transformar tokens en valor económico real. Nuestros clientes confían en nosotros para proporcionarles el máximo control sobre sus operaciones, sus datos y sus decisiones. Su ventaja competitiva nunca debería convertirse en datos de entrenamiento para modelos futuros", afirmó.

Tras conocerse las cifras, las acciones de la tecnológica se disparaban un 11 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre.