Peña reunió a exministros de Hacienda para analizar déficit fiscal y deudas del Estado

El presidente Santiago Peña mantuvo una reunión con exministros de Hacienda -actual Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- en la que se analizaron aspectos relacionados con las cuentas públicas, la evolución del déficit fiscal y el impacto de las deudas millonarias que mantiene el Estado con proveedoras.

El encuentro se realizó en el marco de que el país alcanzara dos calificaciones internacionales de grado de inversión en los últimos años.

Entre los participantes estuvieron Germán Rojas, Benigno López, Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Óscar Llamosas y Marco Elizeche. También participó el actual titular del MEF, Óscar Lovera y el asesor económico de la Presidencia, Juan José Galeano.

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Peña: evaluación del presente y futuro

Tras la reunión, el presidente Peña destacó a través de sus redes la reunión con los exministros y refirió que se dio para evaluar el presente y el futuro de la economía nacional.

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“Compartir esta mesa de diálogo me permite aportar una doble perspectiva, sumando mi experiencia pasada como titular de la cartera económica y mi visión actual como presidente de la República, lo que resulta fundamental para analizar a profundidad la situación de las finanzas públicas y trazar proyecciones económicas sólidas y responsables para los próximos años”, añadió.

Deudas del Estado con proveedoras fue uno de los temas

El exministro de Hacienda Germán Rojas explicó que uno de los principales puntos tratados fue el impacto que pueden generar las deudas millonarias del Estado con empresas proveedoras.

“Este es un tema que se está trabajando. No está ajeno al conocimiento de los organismos que hacen el seguimiento de lo que pasa en Paraguay, como el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde esto se expuso y de ahí salen una cantidad de recomendaciones y, probablemente, la revisión de algunos proyectos de leyes que se hayan presentado con anterioridad para ir tratando este mismo problema”, declaró.

Rojas destacó la importancia del encuentro y señaló que participaron exministros que formaron parte de la continuidad institucional del Ministerio de Hacienda. “Es bueno que hayamos participado todos los que estuvimos en la cadena de posta que tuvo el Ministerio de Hacienda desde César Barreto en adelante”, indicó.

El exministro también señaló que durante la reunión no se abordó la colocación de fondos públicos en ueno bank, al considerar que ese espacio no era el adecuado para tratar dicho asunto. “Todo se concentró mucho en este tema del sostenimiento de este momento que tenemos como país”, insistió.

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Ferreira advierte sobre deudas no reflejadas

Por su parte, el exministro Manuel Ferreira explicó que la reunión permitió debatir sobre el estado de las cuentas fiscales, los nuevos mecanismos que se están implementando para determinar ciertos tipos de gastos, como los relacionados al sector salud, además de otros temas planteados durante la conversación.

En relación con el déficit fiscal, Ferreira señaló que existen compromisos que aún no aparecen reflejados en las cuentas públicas y consideró necesario reconocerlos para tener una visión más precisa de la situación financiera del país.

Agregó que el reconocimiento de estas obligaciones podría modificar la dimensión del déficit. “Reconocer todas estas deudas que no se están reconociendo eleva el déficit de manera importante. Nos comentaron que ya lo estuvieron hablando con el FMI, lo cual es un elemento positivo, creo que lo peor es no reconocer esas deudas”, declaró.

Ferreira sostuvo que Paraguay debe analizar la trayectoria del déficit fiscal considerando los cambios que tuvo la economía nacional en los últimos años.

Peña participó como “un exministro más”, según Ferreira

El exministro destacó la participación del presidente Santiago Peña durante el encuentro y valoró que el mandatario compartiera su visión sobre los desafíos económicos del país.

“Participó como un exministro más y eso también es importante”, dijo.

Presidencia destaca espacio de reflexión económica

El vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, indicó que durante la reunión se trataron diversos temas vinculados al ámbito económico, entre ellos las proyecciones, aunque aclaró que no se puso el foco en un único punto específico.

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Grance señaló que Peña considera este tipo de encuentros como un espacio importante para la reflexión y el análisis de las políticas económicas, aunque informó que todavía no existe una fecha definida para una nueva convocatoria.