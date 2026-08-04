Plantas carnívoras: Darwin lo predijo hace 150 años y la ciencia lo confirma

Las observaciones de campo y los análisis de muestras indicaron que había insectos atrapados en los pelos glandulares de 43 de los 45 ejemplares estudiados y que las plantas maduras presentaban una media de 71 insectos atrapados.

El equipo buscó indicios de digestión y absorción de nutrientes para corroborar la hipótesis de carnivorismo para lo que identificaron la actividad de la fosfatasa, una enzima digestiva que se encuentra habitualmente en las plantas carnívoras, lo que sugiere que podría ser capaz de digerir a sus presas.

El siguiente paso fue alimentar a las plantas con moscas Drosophila marcadas con una forma estable de nitrógeno para analizar si eran capaces de absorber los nutrientes.

El análisis genético, por su parte, reveló similitudes genómicas con otras plantas carnívoras que han evolucionado de forma independiente, incluidos genes relacionados con la atracción de presas, la digestión y la absorción de nutrientes.