Un ciberataque contra una importante base de datos personales pone en vilo a Liechtenstein

Ginebra, 4 ago (EFE).- El pequeño Estado de Liechtenstein, uno de los países más ricos del mundo, sufrió la semana pasada un ciberataque contra una base estatal de miles de datos personales sobre titulares de empresas y sociedades, lo que ha llevado a las autoridades a lanzar una investigación y tomar medidas de defensa, según informaron este martes los medios del principado.