La NASA anuncia 'Max Power', una gran exposición aeroespacial por los 250 años de EE.UU.

"El pueblo estadounidense ha invertido en los programas de la NASA y merece ver lo que estamos construyendo", dijo el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, durante una conferencia de prensa para presentar el futuro evento.

"Si hacemos esto bien, un niño que camine ese fin de semana por el Centro Espacial Kennedy verá algo que tal vez cambie la trayectoria de su vida: soltará el teléfono, mirará al cielo y decidirá convertirse en ingeniero, científico, piloto o astronauta", destacó.

La exposición, denominada 'Max Power', incluirá experiencias inmersivas para todas las edades, además de exhibiciones aéreas, acrobacias de paracaidismo, demostraciones tecnológicas, equipos para vuelos espaciales, aeronaves militares y acceso exclusivo al puerto espacial estadounidense, informó la NASA.

Tendrá lugar en la habitualmente restringida Pista de Aterrizaje de Trasbordadores del Centro Espacial Kennedy.

Algunos de los participantes serán astronautas de la agencia con amplia experiencia en misiones espaciales.

La meta, según el congresista por Florida Mike Haradopoulos que también estuvo presente en el acto, es que la exposición se equipare al Salón Aeronáutico de Farnborough o al de París, dos de las principales ferias aeronáuticas del mundo.

Su celebración tendrá lugar en un año en el que el Gobierno de Estados Unidos ha organizado todo tipo de actos por el país para conmemorar los 250 años de su independencia.

Además, trasciende en un momento esencial para la industria espacial estadounidense. La NASA envió el pasado abril la misión Artemis II a la órbita lunar -la primera tripulada en más de medio siglo-, y prevé que el ser humano vuelva a pisar la Luna en 2028, con el lanzamiento de Artemis IV.

A ello se suman los recientes anuncios de la construcción de una base en el polo sur de la Luna, cuyos cráteres contendrían el agua necesaria para colonizar el satélite y dar el salto a otros planetas.