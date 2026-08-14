Centro Histórico de Asunción tendrá nuevas reglas: así cambiarán calles, veredas y espacios públicos

El Manual de Diseño Urbano del Centro Histórico de Asunción (CHA) fue presentado hoy por el Gobierno como una herramienta técnica y estratégica que busca unificar los criterios de diseño para las intervenciones que se realicen en el área central de la capital. El documento establece pautas para calles, veredas, vegetación, drenaje, mobiliario urbano, iluminación y otros elementos del espacio público.

El manual tiene carácter vinculante, por lo que sus disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para las obras públicas y privadas que se desarrollen dentro del Centro Histórico de Asunción y su Área de Amortiguamiento, de acuerdo con el documento revisado por ABC.

El instrumento fue desarrollado en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, que cuenta con un financiamiento de más de US$ 100 millones del Banco Mundial, destinado a mejorar la calidad de los espacios públicos bajo criterios de sostenibilidad e inclusión.

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La presentación se realizó hoy durante el Foro Asunción 500 Años, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, además de autoridades nacionales, municipales e invitados internacionales.

Calles pensadas para las personas

Uno de los principales componentes del manual es la definición de una nueva morfología vial, con la clasificación y estandarización de distintas tipologías de calles, buscando equilibrar la convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas.

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Entre las principales previsiones se encuentran:

Tipologías viales: se establecen categorías que van desde vías de mayor jerarquía hasta calles de convivencia y calles peatonales, con diseños que buscan priorizar el paisaje arquitectónico y la vida social del Centro Histórico.

Veredas unificadas: el espacio destinado a los peatones se organiza en tres franjas funcionales: una franja interna, ubicada en la transición entre los edificios y la vereda; una franja de circulación segura, completamente pavimentada y libre de obstáculos, con un ancho mínimo de 1,20 metros; y una franja de servicio, destinada al mobiliario urbano, árboles y otros servicios.

Intersecciones seguras: se prevén ensanches de las veredas en las esquinas para acortar las distancias de cruce, además de dispositivos como los “pompeyanos”, que permiten reducir la velocidad de los vehículos al elevar el cruce al nivel de la acera.

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Infraestructura verde y azul contra inundaciones y calor

El manual incorpora soluciones basadas en la naturaleza con el objetivo de mitigar los riesgos de inundaciones y reducir el efecto de isla de calor en el Centro Histórico.

Para ello, plantea la incorporación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), como alcorques drenantes, canteros lineales y pavimentos permeables, que permiten infiltrar el agua de lluvia directamente en el suelo.

También establece criterios para la incorporación de vegetación nativa, mediante un catálogo de especies arbóreas y arbustivas autóctonas seleccionadas por su resistencia a las condiciones climáticas y su capacidad para proporcionar sombra.

Materiales y protección del patrimonio

La selección de materiales busca combinar durabilidad, accesibilidad y armonía con la arquitectura histórica del Centro de Asunción.

En cuanto a los pavimentos, el manual estandariza el uso de baldosas graníticas y pavimentos intertrabados, además de baldosas podotáctiles de alerta y guía destinadas a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

El Eje Cívico, específicamente la calle El Paraguayo Independiente, tendrá un tratamiento diferenciado, con la utilización de adoquines históricos para preservar su identidad institucional.

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Mobiliario, iluminación y servicios

El documento también establece modelos para el equipamiento urbano, con criterios orientados a mejorar la funcionalidad, accesibilidad y confort de los espacios públicos.

En cuanto al mobiliario urbano, se contemplan bancos de diferentes características —históricos, tradicionales y macizos de hormigón—, además de bolardos destinados a proteger las áreas peatonales.

Para el alumbrado público, se prevén farolas con tecnología led y luz cálida. También se establecen criterios para los refugios de buses, que deberán incorporar características sustentables y espacios destinados a información y recolección de residuos.

El manual contempla además áreas para mascotas (caniles), puestos de venta fijos y móviles, estructuras de sombra y puntos de carga electrónica y wifi, entre otros elementos.

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¿Dónde será obligatorio el manual?

El ámbito de aplicación del Manual de Diseño Urbano se limita al Centro Histórico de Asunción (CHA) y su Área de Amortiguamiento, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 267/09.

Dentro de este territorio, sus disposiciones tienen carácter vinculante, por lo que deberán ser observadas en las obras públicas y privadas que se ejecuten en el área.

Sin embargo, el documento excluye específicamente algunas zonas incorporadas a la definición extendida del Plan CHA. Entre ellas se encuentran:

El área portuaria.

El Parque Caballero.

Chacarita Alta.

De acuerdo con el documento, estas áreas fueron excluidas debido a que presentan características sociales, ambientales y urbanas particulares, por lo que requieren estrategias de diseño diferenciadas.

Con estas nuevas pautas, el manual busca establecer una hoja de ruta para la intervención del espacio público del Centro Histórico, con criterios comunes de accesibilidad, sostenibilidad, movilidad, patrimonio y calidad urbana, en el marco de la revitalización de la capital con miras a la conmemoración de sus 500 años.