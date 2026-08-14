Cuánto peso se puede perder con tirzepatida, según estudios

En los ensayos clínicos más citados para pérdida de peso con tirzepatida (programa SURMOUNT), los resultados se miden como porcentaje del peso corporal y se siguen durante aproximadamente 72 semanas.

En el estudio SURMOUNT-1, realizado en personas con obesidad o sobrepeso sin diabetes, quienes recibieron tirzepatida lograron una pérdida de peso promedio de entre 15% y más de 20%, según la dosis utilizada. Con la dosis más alta, la reducción promedio fue de aproximadamente 22% del peso inicial después de 72 semanas.

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Ese promedio incluye a quienes responden mucho y a quienes responden poco: en los datos del programa, una proporción relevante llega a reducciones ≥20%, algo difícil de alcanzar solo con intervenciones conductuales estándar en estudios poblacionales.

Otros ensayos del mismo programa ayudan a entender el “cómo” más que a sumar números. En SURMOUNT‑3, cuando la medicación se combina con una fase inicial de intervención intensiva de estilo de vida, la pérdida total puede ser mayor que con cada estrategia por separado: el fármaco parece consolidar cambios conductuales al reducir hambre y “ruido” de antojos.

En SURMOUNT‑4, la pregunta fue diferente: qué pasa si se suspende. Allí se observó que, tras una etapa de descenso con tirzepatida, interrumpirla favorece la recuperación de peso, mientras que continuar ayuda a mantener la pérdida.

El hallazgo refuerza una idea biológica: el organismo tiende a defender el peso previo con señales de apetito y ahorro energético; la medicación actúa contra esa defensa, pero no la “cura” de manera permanente.

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El mecanismo: por qué una droga para señales intestinales afecta el peso

GLP‑1 y GIP son hormonas que el intestino libera tras comer. Al activar sus receptores, la tirzepatida puede:

Aumentar la saciedad y reducir el impulso de comer entre comidas.

Disminuir el apetito al modular circuitos neuroendocrinos (no es fuerza de voluntad: es señalización).

Mejorar el control de glucosa e insulina , lo que puede reducir picos y caídas asociadas a hambre reactiva en algunas personas.

Enlentecer el vaciamiento gástrico (sobre todo al inicio), contribuyendo a plenitud; este efecto suele atenuarse con el tiempo, mientras persiste el impacto central sobre apetito.

Los ensayos sugieren que gran parte del descenso se explica por menor ingesta sostenida, más que por un aumento extraordinario del gasto energético.

Qué condiciona el resultado y qué límites muestran los datos

Los promedios de los estudios no garantizan el mismo efecto en la vida real. La respuesta varía por dosis, peso inicial, tolerancia, adherencia y contexto.

Además, los efectos adversos más comunes son gastrointestinales (náuseas, diarrea, constipación), que suelen manejarse con escalado gradual, pero pueden limitar la continuidad.

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Y hay una implicancia clínica clave: si el peso tiende a reaparecer al suspender, la obesidad se comporta más como una condición crónica que como un episodio breve a “resolver” con un ciclo de tratamiento.

La evidencia sigue creciendo en subgrupos (por ejemplo, con diabetes tipo 2 en estudios SURPASS) y en desenlaces más allá del peso, como marcadores cardiometabólicos; el punto científico central, por ahora, es que modular señales hormonales intestino‑cerebro puede mover el “set point” del apetito lo suficiente como para sostener pérdidas de dos dígitos en ensayos prolongados.