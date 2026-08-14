¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para estos departamentos

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Al respecto detallan que “núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura” con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo, aunque de manera “muy puntual” durante la tarde de hoy.
La mencionada zona de cobertura corresponde al sur de la región Oriental.
Dos departamentos afectados
Los dos departamentos de la región oriental afectados son:
- Itapúa
- Este de Misiones
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