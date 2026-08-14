Clima
14 de agosto de 2026 a la - 14:30

¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para estos departamentos

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que este viernes se registrarían lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo en la región Oriental del país. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que “núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura” con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo, aunque de manera “muy puntual” durante la tarde de hoy.

La mencionada zona de cobertura corresponde al sur de la región Oriental.

Dos departamentos afectados

Los dos departamentos de la región oriental afectados son:

  • Itapúa
  • Este de Misiones

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