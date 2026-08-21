Peleas de robots y bailes de K-pop, en un nuevo parque temático en Seúl

"Este espacio, al que llamamos 'Parque de robots', es un lugar donde los robots se mueven libremente, donde un robot te sirve helado, otro toca el piano en un cumpleaños y donde acabamos de comenzar una historia de coexistencia y simbiosis con los robots", dijo el consejero delegado de Galaxy Corp., Choi Yong-ho, en una conferencia de prensa.

El recinto, de unos 16.500 metros cuadrados en el sur de la capital, combina espectáculos y experiencias interactivas. Los visitantes pueden manejar humanoides de boxeo, controlar perros robot o pedirle a una androide que les dibuje su retrato, mientras que en las cafeterías otros robots sirven helados y café.

La principal atracción es el Robot Arena, donde grupos de humanoides, que utilizan la captura de movimiento para aprender nuevos pasos, ejecutan coreografías sincronizadas de famosos éxitos del K-pop y canciones infantiles.

Durante la inauguración también hubo demostraciones de artes marciales, con movimientos coordinados entre robots y artistas humanos.

"Cuando éramos jóvenes, los robots no se movían así de bien. Pude ver cuánto han avanzado y, sobre todo, a los niños les encantó, así que creo que hicimos bien en venir", dijo a EFE Lee Ha-mi, una locutora de radio treintañera que acudió al parque con sus dos hijos.

"Hay muchas experiencias diferentes con robots, así que me parece un buen lugar para que los niños disfruten", señaló Kang Hyun-jung, maestra de guardería de 39 años.

El consejero delegado Choi explicó que durante el período de prueba de seis semanas, iniciado en julio, asistieron más de 20.000 visitantes, una marca que, según él, demuestra el potencial de los robots para trascender la industria y convertirse "en una nueva forma de entretenimiento".

"El siguiente paso tras el K-pop es la combinación de contenido e inteligencia artificial física. Haremos de Galaxy Robot Park el inicio de una nueva era del entretenimiento global", explicó Choi en un comunicado.