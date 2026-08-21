¿Qué tan barato sigue siendo Paraguay? Hagamos la comparación con una hamburguesa

El cálculo es sencillo. Se toma el precio de la hamburguesa en moneda local, se convierte a dólares al tipo de cambio correspondiente y luego se lo compara con los US$ 6,22 que cuesta en Estados Unidos. Si el valor convertido resulta inferior, la moneda aparece subvaluada (depreciada) frente al dólar bajo esta metodología; si lo supera, aparece sobrevaluada (apreciada).

Los resultados de julio de 2026 muestran diferencias importantes entre los países analizados. Uruguay encabeza la comparación regional con un precio de US$ 8,94, un 43,7% por encima de la referencia estadounidense. Le sigue Colombia, con US$ 8,00 un 28,6% superior. En ambos casos, la hamburguesa resulta considerablemente más cara en dólares que en Estados Unidos. En el otro extremo se encuentran economías como Argentina, Chile, Perú y Brasil donde el producto cuesta menos que en el mercado estadounidense.

Paraguay no forma parte del cálculo oficial publicado por The Economist. Por ese motivo, el resultado para el país corresponde a un ejercicio propio que replica una metodología similar.

Para ello se tomó un precio local de G. 29.000 por la hamburguesa Big Mac sin combo, un tipo de cambio de G. 5.965,93 por dólar al 31 de julio de 2026 y el precio de referencia de Estados Unidos. Con estos datos, el Big Mac paraguayo equivale a US$ 4,86. El resultado coloca a Paraguay por encima de Brasil, aunque todavía por debajo de Perú, Chile y Argentina.

La posición de Paraguay resulta especialmente interesante porque un precio de US$ 4,86 implica que el producto está más cerca de los US$ 6,22 de Estados Unidos que los valores observados en Brasil. Cuanto más próximo a cero se encuentre el porcentaje de diferencia frente a Estados Unidos, menor es la subvaluación relativa que refleja el ejercicio. Por ello, el resultado de Paraguay indica que el guaraní aparece subvaluado, pero en menor magnitud que la moneda brasileña.

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El tipo de cambio es una pieza central para entender este resultado. El precio del Big Mac se fija en guaraníes, pero la comparación internacional exige expresarlo en dólares. Cuando el dólar baja frente al guaraní, hacen falta menos guaraníes para comprar una unidad de la moneda estadounidense. Como consecuencia, un producto cuyo precio local permanece estable pasa a valer más cuando se lo convierte a dólares.

Por eso, un dólar más bajo puede hacer que Paraguay aparezca más caro desde el exterior, incluso si el precio en guaraníes no aumenta en la misma proporción. Un guaraní más fuerte eleva el valor en dólares de los bienes locales y reduce la distancia frente a mercados donde los precios son más altos.

Este mecanismo ayuda a explicar por qué Paraguay se ubica hoy por encima de Brasil en esta comparación. El resultado no depende solo del precio de la hamburguesa, sino también del nivel del tipo de cambio utilizado para convertirlo.

Sin embargo, esto no implica necesariamente que Paraguay sea un país caro. El Índice analiza un solo producto y no reemplaza una medición integral del costo de vida, la competitividad o el poder adquisitivo. Salarios, alquileres, impuestos, servicios y otros bienes también forman parte de cualquier comparación más amplia entre economías.

Lo que sí permite afirmar este ejercicio es que Paraguay no aparece entre los mercados más baratos del grupo analizado para este producto. Su precio en dólares se ubica por encima del de Brasil y relativamente cerca del de Perú y Chile.

Más allá de la hamburguesa, la comparación ilustra uno de los efectos más visibles del tipo de cambio sobre la economía: cuando el guaraní se fortalece, los precios locales aumentan al expresarse en dólares. Esto puede mejorar la capacidad de compra de bienes y servicios del exterior para quienes perciben ingresos en guaraníes, pero al mismo tiempo puede hacer que Paraguay resulte relativamente más caro en las comparaciones internacionales.

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El Índice no ofrece una medida definitiva sobre el valor correcto de una moneda. Sí funciona como una herramienta sencilla para mostrar cómo interactúan los precios internos y el tipo de cambio y cómo esa combinación puede modificar la posición relativa de Paraguay frente a otras economías de la región.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.