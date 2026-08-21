Clima en Paraguay este fin de semana: ¿hasta cuánto bajarán las temperaturas?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.
No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos dos días.
Fin de semana frío
El frío intenso ha vuelto a asentarse en territorio paraguayo. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 7 grados en la capital, 9 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 7 en el Chaco.
Las temperaturas máximas rondarían los 20 grados en la mayor parte del país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
9 °C
23 °C
San Pedro
9 °C
22 °C
Caacupé
8 °C
22 °C
Villarrica
8 °C
21 °C
Coronel Oviedo
8 °C
21 °C
Caazapá
8 °C
20 °C
Encarnación
9 °C
19 °C
San Juan Bautista
8 °C
20 °C
Paraguarí
8 °C
21 °C
Ciudad del Este
9 °C
20 °C
Asunción
7 °C
22 °C
Pilar
8 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
9 °C
24 °C
Salto del Guairá
10 °C
21 ºC
Pozo Colorado
7 °C
24 °C
Fuerte Olimpo
11 °C
26 °C
Mariscal Estigarribia
9 °C
25 °C
Se esperan índices similares durante los próximos días, con mínimas de 10 grados en la capital el sábado y el domingo, y de hasta 7 grados en algunas zonas del sur del territorio paraguayo.