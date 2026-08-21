Clima en Paraguay este fin de semana: ¿hasta cuánto bajarán las temperaturas?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos dos días.

Fin de semana frío

El frío intenso ha vuelto a asentarse en territorio paraguayo. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 7 grados en la capital, 9 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 7 en el Chaco.

Las temperaturas máximas rondarían los 20 grados en la mayor parte del país.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 9 °C 23 °C San Pedro 9 °C 22 °C Caacupé 8 °C 22 °C Villarrica 8 °C 21 °C Coronel Oviedo 8 °C 21 °C Caazapá 8 °C 20 °C Encarnación 9 °C 19 °C San Juan Bautista 8 °C 20 °C Paraguarí 8 °C 21 °C Ciudad del Este 9 °C 20 °C Asunción 7 °C 22 °C Pilar 8 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 9 °C 24 °C Salto del Guairá 10 °C 21 ºC Pozo Colorado 7 °C 24 °C Fuerte Olimpo 11 °C 26 °C Mariscal Estigarribia 9 °C 25 °C

Se esperan índices similares durante los próximos días, con mínimas de 10 grados en la capital el sábado y el domingo, y de hasta 7 grados en algunas zonas del sur del territorio paraguayo.