Clima
21 de agosto de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay este fin de semana: ¿hasta cuánto bajarán las temperaturas?

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ARCENIO ACUÑA

Paraguay registrará un fin de semana de frío intenso, con temperaturas por debajo de 10 grados centígrados en varias zonas del país. No se esperan lluvias.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos dos días.

Fin de semana frío

El frío intenso ha vuelto a asentarse en territorio paraguayo. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan mínimas de 7 grados en la capital, 9 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 7 en el Chaco.

Las temperaturas máximas rondarían los 20 grados en la mayor parte del país.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

9 °C

23 °C

San Pedro

9 °C

22 °C

Caacupé

8 °C

22 °C

Villarrica

8 °C

21 °C

Coronel Oviedo

8 °C

21 °C

Caazapá

8 °C

20 °C

Encarnación

9 °C

19 °C

San Juan Bautista

8 °C

20 °C

Paraguarí

8 °C

21 °C

Ciudad del Este

9 °C

20 °C

Asunción

7 °C

22 °C

Pilar

8 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

9 °C

24 °C

Salto del Guairá

10 °C

21 ºC

Pozo Colorado

7 °C

24 °C

Fuerte Olimpo

11 °C

26 °C

Mariscal Estigarribia

9 °C

25 °C

Se esperan índices similares durante los próximos días, con mínimas de 10 grados en la capital el sábado y el domingo, y de hasta 7 grados en algunas zonas del sur del territorio paraguayo.