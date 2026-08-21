Pedrozo: MOPC cierra el cruce mortal de la ruta PY02 y hoy retirarán semáforo

El MOPC comenzó a cerrar con barreras de hormigón el cruce de Pedrozo, ubicado en el km 47,2 de la ruta PY02, como parte del proceso para eliminar definitivamente el semáforo instalado en ese punto.

Los trabajos comenzaron durante la noche de este jueves y la madrugada de este viernes. En esta primera etapa se colocaron barreras New Jersey de hormigón para impedir el cruce directo por la intersección.

El retiro del semáforo está previsto para este viernes, alrededor de las 7:00, con lo que quedará implementado el nuevo esquema de circulación.

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Conductores deberán utilizar los retornos

Con el cierre del cruce, quienes circulen por la zona deberán realizar los desvíos correspondientes y utilizar los retornos habilitados.

Los conductores que salgan de Hugua Hũ con dirección a Caacupé o Ciudad del Este deberán dirigirse hasta el retorno ubicado en el km 45,8. Ese mismo punto será utilizado por quienes circulen desde Caacupé hacia Pirayú o necesiten retornar.

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En sentido contrario, quienes salgan de Pirayú hacia Asunción deberán utilizar el retorno situado en el km 48,6. Hasta ese lugar también deberán dirigirse los vehículos que circulen desde Asunción hacia Hugua Hũ o necesiten realizar un retorno.

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Caminera acompañará el nuevo esquema

La Patrulla Caminera tendrá presencia en los retornos y en ambos lados de la intersección, con cobertura en las zonas de Hugua Hũ, Pedrozo y Kurusu Peregrino.

Los agentes estarán encargados de orientar a los conductores y acompañar la implementación del nuevo esquema de circulación. También habrá banderilleros de la empresa concesionaria para colaborar con el ordenamiento del tránsito.

El MOPC anunció además un refuerzo de la señalización para advertir sobre las obras, establecer límites de velocidad y ordenar que los vehículos pesados circulen por el carril derecho.

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Advertencia especial para camioneros

Los conductores de camiones recibirán indicaciones específicas sobre el uso del freno motor durante los descensos y sobre la ubicación de la rampa de frenado de emergencia.

La medida busca reducir los riesgos en uno de los puntos más cuestionados de la ruta PY02, especialmente por la circulación de vehículos de gran porte.

El cierre del cruce se produce después de un nuevo episodio fatal que volvió a poner bajo presión al MOPC y a las autoridades encargadas de la seguridad vial.

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Seis muertos en el último choque

El sábado 15 de agosto, cerca de las 20:30, un camión de gran porte embistió a varios vehículos en inmediaciones del semáforo del km 47 de la ruta PY02, en Pedrozo.

El impacto provocó la muerte de seis personas y generó fuertes críticas de la ciudadanía y presión sobre las autoridades para acelerar la eliminación del semáforo.