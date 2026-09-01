Avances en el conocimiento del genoma de las pequeñas pero necesaria algas diatomeas

El Proyecto de los 100 Genomas de Diatomeas, dirigido por la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y en el que participa el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en Cataluña, España, es el mayor proyecto de secuenciación de genomas de algas hasta la fecha.

Las diatomeas se encuentran en casi todos los hábitats marinos y de agua dulce y constituyen la clase de algas con mayor riqueza de especies, con al menos 100.000 especies.

Estas algas son importantes para el ecosistema mundial y contribuyen al 20 % de la fijación de carbono y la producción de oxígeno a nivel global, además de ayudar a trasladar el carbono desde la superficie del océano hasta las profundidades marinas.

Al comparar la información genética de las diatomeas que viven en diferentes entornos, "esperamos comprender mejor" cómo funcionan, evolucionan y desarrollan los rasgos que "las hacen tan exitosas e importantes para la vida en la Tierra", dijo Thomas Mock, de la Universidad de East Anglia y uno de los firmantes del artículo.

Los primeros resultados "sugieren que la recopilación de toda esta información está dando buenos resultados y podría dar lugar a muchos descubrimientos interesantes", agregó en un comunicado el investigador.

El equipo espera que los hallazgos puedan dar lugar a avances en biotecnología, desde combustibles más limpios y sistemas de captura de carbono hasta nanotecnología avanzada para tratamientos médicos y sensores.