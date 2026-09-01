Agónico empate entre 2 de Mayo y Luqueño

El Sportivo Luqueño visitó al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero para un disputado encuentro que comenzó con gran intensidad y ocasiones de gol en ambos arcos. A los 17 minutos, tras una jugada en la que Iván Maggi peleó el esférico dentro del área y este quedó boyando, Tomás Muro aprovechó la oportunidad para rematar de zurda y abrir el marcador a favor de la visita.

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El ritmo del cotejo se mantuvo elevado tras el tanto inicial. Posteriormente, Marcelo González estuvo cerca de emparejar las acciones con un cabezazo tras una asistencia de César Castro. El conjunto local, dirigido por Eduardo Ledesma, continuó buscando la igualdad e insistió mediante un tiro libre de esquina conectado por Alexis Villalba, pero se topó con las oportunas y firmes intervenciones del guardameta Francisco Mongelós.

Matías Cáceres ingresó en lugar de Freddy Silvero, permitiendo que la ofensiva del anfitrión ganara presencia en campo rival, aunque sin mayor profundidad. En contrapartida, los pupilos de Hernán Rodrigo López neutralizaron todos los circuitos contrarios y su estrategia defensiva funcionó a la perfección.

El Gallo norteño mejoró su postura en el terreno de juego y se mostró más incisivo durante el tramo final de la etapa inicial, aunque el 0-1 parcial persistió hasta el descanso, momento en el que ambos planteles se dirigieron a los vestuarios para preparar el complemento.

El segundo periodo mantuvo la dinámica de ida y vuelta, con ambos conjuntos proyectándose al ataque y generando claras ocasiones para modificar el tanteador. Finalmente, el dueño de casa encontró la paridad gracias a un tiro libre de esquina ejecutado con precisión milimétrica por Matías Moya, directo a la cabeza de Matías Cáceres, quien conectó un certero testazo que previo paso por el poste izquierdo se metió para decretar el 1-1 transitorio a los 58 minutos, desatando la euforia de los simpatizantes del “2”.

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Instantes después, la escuadra norteña volvió a convertir, mas el juez Blas Romero anuló la acción por una leve posición adelantada. Por su parte, Lucas Morales —quien se erigió como el elemento con mayor proyección por la banda derecha y pisó con fuerza el terreno adversario— continuó desaprovechando oportunidades al disparar desviado, manteniendo la igualdad inamovible.

Sin embargo, al minuto 80 se quebró la paridad tras un despeje corto del arquero Francisco Mongelós que fue capitalizado con eficacia por Matías Moya, quien empujó la redonda al fondo del arco para establecer el 2-1. Minutos después, el goleador fue expulsado tras ver la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con diez hombres en cancha.

El Auriazul buscó el empate con insistencia hasta el final y finalmente lo encontró en los pies de Morales, quien tanto probó al arco durante la tarde y esta vez venció a Nicolás Rossi con un potente remate de derecha colocado, para decretar el 2-2 definitivo en la Terraza del país.