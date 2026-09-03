John Ternus dirige Apple, YouTube y TikTok presionados por Meta y más clics tecnológicos

John Ternus tomó las riendas de Apple, convirtiéndose en el segundo consejero delegado de la compañía desde la salida de Steve Jobs en 2011 y poniendo fin a los quince años de Tim Cook al frente del gigante tecnológico.

El acuerdo de Meta, matriz de Facebook e Instagram, para resolver las demandas presentadas por varios estados sobre la adicción de menores de edad en sus redes sociales presiona a YouTube y a TikTok a seguir sus pasos para implementar una serie de protecciones para los usuarios.

El acuerdo, sujeto a la aprobación de un tribunal federal en California, donde se desarrollaba el juicio contra la tecnológica, requiere un pago de 16.680 millones de dólares y una serie de medidas para proteger a adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

El magnate y filántropo Bill Gates propone crear una categoría de empleos "reservados para humanos" que no puedan ser sustituidos por la IA, incluso si las máquinas son capaces de realizarlos, para afrontar así el impacto de la tecnología, de acuerdo con un ensayo en su blog 'Gates Notes'.

Gates propone que queden "protegidos de forma permanente", cuando la presencia de una persona tenga un "valor especial", por ejemplo, el cuidado infantil, mientras que otros podrían "reservarse temporalmente para facilitar la transición de trabajadores", y en ámbitos como la educación y la sanidad aboga por "mantener a las personas" y utilizar a la IA como apoyo.

El periódico argentino Perfil demandó a las compañías OpenAI y Microsoft por uso indebido y sin autorización de sus contenidos informativos para entrenar modelos de IA que, a su juicio, interrumpen la relación del medio con su público, según el director digital de Perfil, Agustino Fontevecchia.

Según Fontevecchia, "son verdaderos parásitos porque toman el contenido y lo exprimen" y sería la primera denuncia por presunta apropiación de propiedad intelectual y competencia desleal de un medio de habla hispana, inspirada en reclamos del The New York Times y Folha de Sao Paulo.

Google evitó la venta de una parte de su negocio de publicidad digital después de que una jueza federal de Virginia rechazara la petición del Gobierno de EE.UU. de obligar a la compañía a vender su plataforma AdX, aunque tendrá que modificar algunas de sus prácticas, según documentos judiciales.

Google había utilizado ilegalmente su posición dominante para controlar dos partes del mercado de tecnología publicitaria ya que ofrece servicios de compra para anunciantes: Google Ads y DV 360; para que los editores gestionen sus espacios publicitarios: DoubleClick for Publishers o DFP, y la plataforma que pone en contacto a ambas partes del negocio, AdX.

Apple anunció el lanzamiento de sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, unos potentes chips que son el nuevo motor de sus ordenadores de sobremesa: el Mac mini y el Mac Studio, respectivamente.

La compañía destacó que el nuevo Mac mini llegará al mercado impulsado por los chips M6 y M5 Pro. El chip M6 marca un avance histórico como primer procesador desarrollado con tecnología de 2 nanómetros y el M5 Ultra es el chip más potente jamás creado por la compañía que dota al Mac Studio de hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU.

OpenAI, Hugging Face, Anthropic- con recientes incidentes de seguridad con agentes de IA -, y más de un centenar de entidades relacionadas pidieron en una carta abierta a Gobiernos y empresas fortalecer la ciberseguridad de los servicios públicos ante el riesgo inminente de que la tecnología avance lo suficientemente rápido para ponerlos "en riesgo".

La carta advierte que en los "próximos meses" la mejora de la IA facilitará más ataques cibernéticos contra "empresas y servicios públicos de los que dependen nuestras sociedades", desde infraestructuras de telecomunicaciones hasta hospitales.

La NASA eligió a Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, como su proveedor para la red de telecomunicaciones en Marte, que ayudará a transmitir datos e imágenes, así como navegación, para las misiones espaciales hacia el planeta y sus alrededores, en un contrato que consiste en la entrega a la NASA de un orbitador de telecomunicaciones para el 31 de diciembre de 2028, por un valor máximo aproximado de 700 millones de dólares.

El orbitador "permitirá servicios de navegación y comunicaciones fiables y de gran ancho de banda para las misiones actuales y futuras", según la agencia.