“Puerto Madero” de Asunción: negocio de “Coto” Nogués ya empieza a facturar

La empresa Nuevo Mundo Entertainment SA, adjudicataria de la explotación de los cuatro galpones del Puerto de Asunción, ya comenzó a facturar con el uso de uno de estos espacios. El negocio también incluye los estacionamientos de las oficinas de Gobierno y áreas al aire libre para vehículos, aunque las obras previstas todavía no concluyeron en todo el complejo, dos años después de la adjudicación.

La empresa, vinculada al empresario de eventos Rodrigo Luis Nogués Bazán, conocido como “Coto” y actualmente presidente del Club Olimpia, debe invertir más de US$ 5 millones para poner en condiciones los galpones y desarrollar las obras previstas.

Concretamente, la ANNP otorgó a Nuevo Mundo el usufructo de los cuatro galpones identificados como A, B, C y G, por un plazo de 20 años. De estos, el galpón G, denominado por la empresa como el “Gran Galpón”, ya es utilizado para diversos conciertos, como los de Kany García y El Cuarteto de Nos, que reunieron a miles de personas.

Este es el único de los cuatro galpones que, según la ANNP, ya se encuentra terminado y actualmente genera ingresos para el grupo empresarial. En tanto, el estacionamiento al aire libre, previsto para 469 vehículos, sigue sin culminar.

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Eventos con presencia de ueno

Los eventos en el “Gran Galpón” se realizan de la mano de G5Pro, productora vinculada a Nogués, con una fuerte presencia de ueno bank, luego de una alianza entre la entidad financiera y la productora por 10 años. Justamente, tras la adjudicación de los galpones, la productora de “Coto” anunció que la entidad bancaria se convirtió en “sponsor oficial” del Puerto de Asunción.

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Esta vinculación generó cuestionamientos y el trascendido de que ueno bank, perteneciente al Grupo Vázquez, exsocios del presidente de la República, Santiago Peña, estaría detrás del negocio del espacio público. Sin embargo, hasta ahora el banco no dio más detalles ni explicaciones públicas sobre su vínculo con el negocio.

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ANNP señala que ya recibe su parte del negocio, pero no saben cuánto

El presidente de la ANNP, Julio César Vera Cáceres, señaló a ABC que la institución ya comenzó a participar de las recaudaciones, una vez terminado el periodo de gracia otorgado a la empresa.

“Desde el día en que cesó el período de gracia, todo acto que se realice, nosotros ya tenemos un porcentaje de participación al 10% por 100% de la facturación”, afirmó.

Consultado sobre cuánto dinero ya recaudó la ANNP por los eventos realizados, Vera Cáceres respondió que no tenía ese dato. “Eso no sé porque no llevo ese control. Hay que tener en cuenta que ellos tenían un periodo de gracia”, expresó. Tampoco precisó cuándo terminó dicho periodo de gracia.

Adjudicación por 20 años

Nuevo Mundo Entertainment SA fue la única oferente en la licitación planteada como una “alianza comercial estratégica”, por un plazo de 20 años. El proyecto fue presentado como una transformación de una zona histórica del Puerto de Asunción, incluso bajo el concepto de convertirla en un “Puerto Madero de Asunción”, con espacios para eventos, comercios y otros negocios.

La empresa fue constituida en 2015 con un capital de G. 900 millones. De acuerdo con los antecedentes de la adjudicación, debía realizar una inversión superior a US$ 5 millones para refaccionar los cuatro galpones y ejecutar las obras previstas.

Sin embargo, a dos años de la adjudicación, las obras todavía no concluyeron en su totalidad y tampoco existe una lista pública de los comercios o empresas que ocuparán finalmente los espacios que explotará la empresa (comercios, bancos, restaurantes, gimnasio, entre otros).

Vera Cáceres había asegurado en entrevista reciente con ABC que los trabajos avanzan y que los cuatro galpones estarían terminados entre noviembre y principios de diciembre.

La ANNP sostiene que parte de la demora se debe a trabajos estructurales que no estaban contemplados inicialmente. Además de los cuatro depósitos, actualmente se interviene la estructura situada debajo del muelle. El titular de Puertos reconoció que estas tareas extendieron el cronograma de las obras que debían terminar en 2025.