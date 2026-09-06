Capturan una raya de 90 kilos en aguas del río Paraguay

La pasión por la pesca y el contacto con la naturaleza llevaron a un grupo de aficionados provenientes de la zona de Alto Paraná hasta Posadas del Tebicuary, en la compañía Mburica del distrito de Tacuaras, donde aprovecharon unos días de descanso para internarse en las aguas del río Paraguay en busca de ejemplares de gran porte.

Los pescadores se aventuraron río adentro hasta llegar al conocido riacho Las Hermanas, acompañados por un baqueano de la zona, conocedor de los mejores sitios para la pesca.

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Durante varias horas permanecieron concentrados en la búsqueda de una captura importante. La espera finalmente tuvo su recompensa cuando lograron sacar una raya de aproximadamente 90 kilos, convirtiendo la jornada en una experiencia difícil de olvidar.

Para llevar el enorme ejemplar hasta la costa fue necesaria la colaboración de los baqueanos del lugar, quienes ayudaron a los pescadores a trasladar la pesada pieza desde el agua hasta tierra firme.

La captura generó gran alegría entre los aficionados, que llegaron hasta Ñeembucú atraídos no solamente por la posibilidad de conseguir grandes ejemplares, sino también por el entorno natural y la tranquilidad que ofrecen los ríos y arroyos del departamento.

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Un pez de gran tamaño

La raya es un pez cartilaginoso caracterizado por su cuerpo aplanado y su adaptación a ambientes acuáticos. En la región existen especies de rayas de agua dulce que habitan los grandes ríos de la cuenca del Paraguay y el Paraná.

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La presencia de ejemplares de gran porte constituye uno de los atractivos para los pescadores aficionados que recorren distintos puntos de Ñeembucú durante prácticamente todo el año.

Paraíso para los amantes de la pesca

Ñeembucú posee una extraordinaria riqueza hídrica, con una extensa red de ríos, arroyos y humedales que convierten al departamento en un destino atractivo para los amantes de la pesca deportiva y recreativa.

El territorio está rodeado por tres importantes cursos de agua: los ríos Paraguay, Paraná y Tebicuary, además de numerosos arroyos, entre ellos el Ñeembucú, Yacaré, Montuoso y Las Hermanas.