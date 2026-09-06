Cae en Itacurubí de la Cordillera el exsecretario de Sebastián Marset

Uno de los antiguos secretarios de Sebastián Marset, buscado en la Operación Nexus II que se ejecutó en febrero de este año, finalmente fue capturado este domingo por la Policía Nacional en Itacurubí de la Cordillera.

El capturado por narcotráfico es Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias “Manu”, quien fue localizado y detenido en la mañana de este domingo en una casa de su ciudad natal, Itacurubí de la Cordillera, en el departamento de Cordillera.

El procedimiento fue efectuado por agentes del Departamento Antinarcóticos, quienes buscaban a Manu desde el 17 de febrero pasado, cuando lanzaron la Operación Nexus II.

El ahora detenido era supuestamente empresario deportivo y llegó a ser gerente deportivo del club Rubio Ñu, usando el dinero de Marset. Se trataría de uno de los que facilitaron la llegada del uruguayo al club Deportivo Capiatá.

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Operación Nexus II

Nexus II fue una investigación enfocada en la investigación contra la antigua estructura en Paraguay del meganarco uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos.

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Uno de los detenidos en esta causa es el exarquero de Olimpia y la Selección Paraguaya de Fútbol Víctor Centurión.

Se sospecha que este grupo reactivó las antiguas rutas de tráfico de cocaína que usaba Marset.