El eclipse solar total del siglo: Por qué el fenómeno astronómico de 2027 detendrá el tiempo

¿Por qué el eclipse de 2027 durará tanto tiempo?

La clave de este fenómeno sin precedentes radica en una combinación perfecta de factores geométricos y orbitales. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, lo que provoca que nuestro satélite natural se encuentre a distintas distancias de nuestro planeta.

Para este eclipse, la Luna se situará en una posición sumamente favorable que le otorgará un tamaño aparente lo suficientemente grande como para ocultar por completo el disco solar durante un lapso mucho más prolongado de lo habitual.

Además, la velocidad de desplazamiento de la sombra lunar y la alineación precisa con la superficie terrestre permitirán que la umbra —la zona de total oscuridad— permanezca más tiempo de lo normal sobre puntos geográficos clave.

Aunque popularmente se le ha catalogado como uno de los eventos más largos, no se trata del récord absoluto del siglo XXI: ese honor le pertenece al eclipse del 22 de julio de 2009, que alcanzó los 6 minutos y 39 segundos de totalidad. No obstante, el de 2027 ocupará un indiscutible segundo puesto en duración en este siglo.

¿Dónde se verá mejor y cuál será su recorrido?

La franja de totalidad comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico, cruzará sectores del sur de Europa (como puntos específicos del sur de España, incluyendo Cádiz, Ceuta y Melilla), y posteriormente adentrarse de lleno en el norte de África y Oriente Medio.

Los lugares privilegiados donde se registrará la mayor duración de la oscuridad total se encuentran en Egipto:

Luxor: Se perfila como el epicentro mundial de la observación. En esta histórica ciudad y sus alrededores, la totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos (con el punto máximo alrededor de la 1:05 p. m., hora local), mientras que ciertas localidades cercanas rozarán los 6 minutos y 23 segundos .

Otras zonas del territorio egipcio, como Asyut, experimentarán más de 6 minutos de oscuridad, y el Oasis de Siwa superará los cinco minutos.

Tras su paso por Egipto, la ruta de la sombra continuará avanzando por Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En contraste, regiones como América Latina y México quedarán completamente fuera de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno no podrá observarse de forma directa en esas zonas del continente americano.

¿Qué efectos visuales se podrán apreciar?

Durante los minutos en que el día se convierta en noche, los observadores ubicados en la franja de totalidad disfrutarán de un espectáculo visual compuesto por diversos fenómenos naturales:

Las perlas de Baily: Pequeños destellos de luz que se filtran justo antes de la ocultación total a través de las irregularidades, valles y cráteres del relieve lunar.

El anillo de diamante: Un único punto de intensa luz que brilla en el borde del disco solar combinado con el halo circundante de la atmósfera lunar justo antes de que se complete la fase total.

La corona solar: La capa exterior del Sol, normalmente invisible debido a la altísima luminosidad del astro, que emerge en todo su esplendor rodeando la silueta negra de la Luna, permitiendo además que se vislumbren algunas estrellas y planetas brillantes en pleno firmamento oscurecido.

Medidas esenciales de seguridad para su observación

La comunidad científica recuerda que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada —especialmente durante las fases parciales previas y posteriores a la totalidad— puede causar daños oculares irreversibles.

Para disfrutar del fenómeno con absoluta seguridad, es indispensable seguir estas recomendaciones: