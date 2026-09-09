Ueno Bank: senadores oficialistas y opositores coinciden en requerir informes al BCP y al IPS

Ueno Bank estuvo vinculado al presidente Santiago Peña hasta marzo de 2025. En este contexto, los pedidos de informes coinciden en poner bajo la lupa distintos aspectos relacionados con el banco, aunque cada proyecto plantea interrogantes específicos a las instituciones públicas involucradas.

El pedido presentado por los senadores cartistas Natalicio Chase, Basilio Núñez y Antonio Barrios solicita al BCP información sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y las medidas correctivas adoptadas respecto a Ueno Bank.

El documento plantea una extensa serie de interrogantes sobre eventuales excesos en los límites para operaciones con personas vinculadas. Entre otros puntos, pide determinar si la Superintendencia de Bancos detectó excesos derivados de operaciones de Ueno Bank con Mowi SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA, además de otras empresas mencionadas en el proyecto.

También solicita información sobre una operación de venta de cartera por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, así como sobre la eventual utilización de esa operación como mecanismo para subsanar excesos en los límites prudenciales. El proyecto pide además conocer si se exigió a Ueno Bank un Plan de Regularización y si se abrió algún sumario administrativo o procedimiento sancionatorio.

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Otro de los puntos de interés es un memorando fechado el 10 de julio de 2026, atribuido al exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, sobre operaciones de Ueno Bank. Los senadores solicitan saber si el documento ingresó formalmente al BCP, qué trámite recibió y si fue puesto en conocimiento del Directorio.

Opositor pide saber cómo se canalizan los préstamos del IPS

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, quien ya viene presentando pedidos de informes sobre Ueno Bank plantea otro pedido también dirigido al BCP para conocer si existe alguna disposición que impida al IPS acreditar directamente los préstamos en cuentas de cualquier entidad financiera elegida por los beneficiarios.

El requerimiento también pregunta qué mecanismos existen actualmente en el Sistema de Pagos del Paraguay para realizar transferencias masivas a cuentas de distintas entidades financieras, considerando un volumen aproximado de entre 1.800 y 2.000 desembolsos mensuales.

Filizzola busca además determinar si el desembolso de un préstamo del IPS puede quedar condicionado a la apertura de una cuenta en una entidad bancaria determinada y cuáles son las normas aplicables sobre el consentimiento, la información al cliente y la libertad de elección del usuario financiero.

Senado también pedirá explicaciones directamente al IPS

El tercer pedido de informes será remitido al IPS y apunta directamente al procedimiento utilizado para desembolsar los préstamos, incluyendo la intervención de Ueno Bank, los casos en que el beneficiario puede utilizar una cuenta de otra entidad y las situaciones en las que debe abrir una cuenta en Ueno.

Los senadores también solicitan el contrato originalmente celebrado entre el IPS y Visión Banco para la canalización o acreditación de préstamos, junto con sus adendas y modificaciones, además de los actos administrativos que determinaron su continuidad con Ueno Bank.

El pedido exige además datos estadísticos desde 2020 sobre los préstamos aprobados y desembolsados, los montos otorgados y la cantidad de operaciones realizadas a través de Visión Banco/Ueno Bank frente a aquellas acreditadas directamente en otras entidades financieras. También pide conocer cuántas cuentas nuevas fueron abiertas como consecuencia de los préstamos del IPS.

Finalmente, el Senado requerirá saber si Ueno Bank recibe del IPS alguna comisión, remuneración o contraprestación por la canalización de los préstamos y si existen beneficios económicos, comerciales o financieros indirectos derivados de la apertura de cuentas de los prestatarios.

Los tres pedidos establecen un plazo de 15 días para que las instituciones remitan las respuestas al Senado, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional.