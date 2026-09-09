Diputada Johana Vega habría amenazado a pescadera por no votar por su hermano

Según los antecedentes, la diputada por Central, Johana Vega (ANR, Honor Colorado), llegó con una comitiva para pedir votos entre las trabajadoras y comensales de la zona de pescaderías en Mariano Roque Alonso, a orillas del río Paraguay.

En dicho distrito, su hermano, el concejal Julián Vega (ANR, HC), aspira a la intendencia, mientras que la jefa municipal saliente, Carolina Aranda (PLRA), busca situar en el cargo a su esposo, el diputado Marcelo Salinas (PLRA).

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En un video del recorrido publicado en sus redes sociales, se observa a la parlamentaria saludando a varias trabajadoras hasta encontrarse con Perla Oviedo, conocida referente del lugar y vocera de la asociación de pescadores, quien suele mostrarse en sus redes junto a la intendenta Aranda.

Al solicitarle su apoyo, Oviedo le aclaró que no votaría por el Partido Colorado, a lo que la diputada le respondió pidiéndole “darles una oportunidad” en el feudo liberal.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular capturas de estados atribuidos a Oviedo, en los que denuncia que Vega la habría amenazado advirtiéndole que, si votaba por Marcelo Salinas, no se enfermara ni intentara acudir al Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso.

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Legisladora niega cualquier amenaza: “Tengo el video completo”, dice

ABC Digital contactó con la parlamentaria quien negó cualquier cohesión. “No hice ni una amenaza a nadie. No voy a hacer nunca! No tengo por qué! Más que trabajo con adultos mayores”, respondió

“Tengo el video completo de esa conversación”, agregó

“La verdad no puedo creer que pueda mentir tanto! Tengo mucha gente que estuvo en ese momento ahí y yo le traté con cariño a ella y a todas! Pueden acercarse y preguntarles a las demás que actué súper bien y muy amable”, aseveró la legisladora.

“Jamás haría eso! Pero como siempre los que trabajamos nomás pasamos por esto! Yo estoy en contacto con la gente siempre y en todo momento”, finalizó.

“Todos me recibieron incluso ella! Yo solo le hablé y respeté su decisión! Es más, a esta señora yo llegué a ayudar Por eso me acerqué a ella a hablarle! Sé que es de otro partido pero como ella hablaba conmigo quise pedirle el voto de confianza! Tía luego le digo de cariño”, finalizó.