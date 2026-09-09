La economía espacial se acerca al tamaño de la industria de semiconductores, según la OCDE

El espacio ha dejado de ser un sector de nicho para convertirse en una fuerza industrial en expansión, impulsando la innovación, nuevos servicios y objetivos de política pública, según el documento de la OCDE que coincide con la apertura en París de la Cumbre Espacial Internacional organizada por Francia para reforzar el papel de Europa en la carrera espacial.

El mayor valor económico, según la OCDE, se concentra en las actividades posteriores al lanzamiento, donde los datos y servicios por satélite están integrados en actividades económicas cotidianas.

Así, los sistemas espaciales respaldan más de la mitad de las infraestructuras y servicios más críticos de los países de la OCDE, incluidos el transporte, la energía, las comunicaciones y el suministro de alimentos. En algunas economías avanzadas, los servicios habilitados por satélite sustentan cerca de una quinta parte del PIB.

Los satélites proporcionan, además, más del 90 % de las observaciones incorporadas a los sistemas de predicción meteorológica, mientras que alrededor del 70 % de los datos de las misiones activas de observación de la Tierra están disponibles públicamente para desarrollar aplicaciones en agricultura, transporte, finanzas, gestión de infraestructuras y respuesta ante emergencias.

Más de 14.000 satélites operativos estaban en órbita a finales de 2025 y casi 15.000 a mediados de 2026. Los registros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los proyectos de nuevas constelaciones apuntan a más de dos millones de posibles satélites futuros, aunque la OCDE advierte de que solo una fracción probablemente llegará a desplegarse.

El acceso al espacio se ha ampliado a 109 países que habían lanzado al menos un satélite hasta 2025, pero las capacidades de lanzamiento continúan concentradas: Estados Unidos registró 181 intentos de lanzamiento orbital en 2025, frente a 92 de China y ocho de Europa.

El mercado mundial de lanzamientos orbitales alcanzó entre 12.000 y 16.000 millones de dólares en 2025. Más de 30 proyectos de pequeños lanzadores han sido anunciados en todo el mundo durante la última década, más de una docena en Europa, aunque la OCDE señala que muchos continúan en fases de demostración, pruebas de vuelo o primeras operaciones.

Los operadores privados fueron responsables del 88 % de los satélites lanzados en 2025, frente al 23 % en 2010, y las telecomunicaciones representaron el 82 %. Sin embargo, el sector continúa concentrado: un único operador representaba alrededor del 60 % de los satélites activos.

La concentración también se refleja en la innovación. Estados Unidos representó el 34,2 % de las solicitudes de patentes relacionadas con el espacio entre 2020 y 2023, seguido por la UE27, Japón y China. La OCDE señala que la actividad inventiva sigue concentrada en economías con programas espaciales consolidados, grandes capacidades públicas de investigación y defensa y ecosistemas industriales desarrollados.

Los gobiernos siguen desempeñando un papel central en el sector. Los presupuestos civiles destinados al espacio en los países de la OCDE aumentaron un 15 %, desde 40.500 millones de dólares en 2022 hasta 46.400 millones en 2025.

La defensa representa una parte importante de ese gasto: los programas militares supusieron el 46,3 % del gasto gubernamental espacial de Estados Unidos en 2025, frente al 25 % en Francia y el 14,8 % en Japón.

La inversión privada, incluido el capital riesgo, alcanzó entre 11.000 y 13.000 millones de dólares en 2025, su nivel más alto desde 2021.

España aparece en varios de los indicadores analizados por la OCDE. El país incrementó considerablemente su participación en la actividad mundial de patentes relacionadas con el espacio entre 2020 y 2023 y figura entre los países europeos donde aumentó el peso de la investigación espacial civil en el gasto público en I+D, junto con Francia, Italia y Portugal, en parte por los programas de recuperación posteriores a la pandemia.

España está desarrollando una cuenta temática específica para medir su economía espacial, cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2027. La iniciativa forma parte de los esfuerzos para mejorar la comparabilidad de las estadísticas espaciales entre países.

Por último, la OCDE cita a la española PLD Space entre los proyectos europeos de pequeños lanzadores anunciados durante la última década, junto a empresas de Alemania, Reino Unido y Francia. El informe señala que solo una parte de estos proyectos alcanzó la órbita o entrado en servicio comercial.