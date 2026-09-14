EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

Washington, 14 sep (EFE).- Estados Unidos reconoció este lunes por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.