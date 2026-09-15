Balacera en San Francisco: joven herido de bala y dos aprehendidos en Asunción

Un joven de 24 años resultó herido de bala la tarde de este lunes en el barrio San Francisco de Zeballos Cué, en Asunción, en lo que la Policía investiga como un ataque por represalia tras una riña ocurrida meses atrás.

El hecho se registró pasadas las 16:00 sobre la calle Sargento Pereira casi San Justo. Según el relato policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta Kenton Dakar, azul con blanco, interceptaron a un grupo de amigos que se dirigía hacia el Río Paraguay. Uno de los ocupantes, vestido con remera negra y quepis blanco, disparó contra la víctima, que recibió el impacto a la altura de la columna.

Tras el ataque, ambos sospechosos escaparon del lugar. La víctima, identificada como Héctor Eduardo Fernández Jara, logró llegar por sus propios medios hasta la Oficina de Guardia de la Comisaría 17ª San Francisco, desde donde fue trasladada en un móvil policial hasta el Hospital Materno Infantil de Loma Pyta para recibir atención médica.

Lea más: Violencia familiar en Luque: joven atacó con un machete a un policía y recibió dos disparos

La investigación y las capturas

El comisario Carlos Silva, titular de la Comisaría 23ª de Zeballos, explicó que el caso se activó a través de una llamada al Sistema 911. Personal policial del lugar acudió de inmediato y, mediante el análisis de cámaras de circuito cerrado, logró identificar a los presuntos autores.

Horas más tarde, efectivos ubicaron la vivienda de uno de los sospechosos y concretaron la primera aprehensión: se trata de un adolescente de 15 años, señalado como el autor material del disparo. En el procedimiento, realizado con la colaboración del padre del menor, la Policía incautó la motocicleta utilizada en el ataque, una remera azul vinculada al conductor del rodado, un revólver calibre 32 con dos vainillas servidas y cuatro cartuchos, además de nueve proyectiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya en horas de la noche, tras un rastrillaje por la zona, agentes de la Comisaría 23ª ubicaron y aprehendieron al segundo sospechoso: un hombre de 21 años, señalado como el conductor de la motocicleta, cuando se encontraba en actitud sospechosa sobre la calle Coronel Bóveda casi Marangatu Rape.

Lea más: Capiatá: detienen a un hombre tras disparo que hirió gravemente a su pareja

Antecedentes y móvil del ataque

Según el comisario Silva, uno de los aprehendidos —el mayor de edad— ya registra antecedentes policiales, mientras que el adolescente no cuenta con procesos previos. Ambos habrían protagonizado, meses atrás, un altercado con otro grupo de jóvenes del barrio San Francisco Nuevo. De acuerdo con la versión policial, el ataque de esta jornada habría sido una represalia por ese hecho.

“Según versiones del victimario, meses atrás tuvieron un altercado con otro grupo de jóvenes en el barrio San Francisco Nuevo. El día de la fecha tomaron represalia y se produjo el hecho”, detalló el comisario.

Lea más: Puentesiño: matan a tiros a un hombre durante una partida de billar y sospechan de una vendetta

Lo que sigue

Con la motocicleta, el arma de fuego y los dos sospechosos bajo custodia policial, personal de Criminalística realiza las pericias correspondientes para esclarecer el hecho, que es investigado como una supuesta lesión producida por arma de fuego contra la integridad física de las personas. El caso quedó a disposición de la Fiscalía.