Francia notifica a Bruselas su nueva propuesta para proteger a los menores en redes

"Después de un trabajo técnico riguroso, el Gobierno notifica hoy nuevas disposiciones a la Comisión", escribió Macron en un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que Francia "llegará hasta el final" en su fin de reforzar la protección de los menores en internet.

Macron había encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, buscar una alternativa que respetara tanto las observaciones del Consejo Constitucional como las normas europeas después de la decisión de agosto del máximo órgano de control constitucional en Francia.

El Consejo Constitucional había considerado que la anterior prohibición suponía una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación de los adolescentes, aunque reconoció la necesidad constitucional de proteger el interés superior del menor.

La nueva iniciativa busca sortear esos obstáculos mediante una regulación centrada en determinadas funciones de las plataformas consideradas perjudiciales o adictivas para los menores, en lugar de identificar directamente a las redes sociales afectadas, según el diario Le Figaro.

Macron también pidió que una medida similar se adopte a escala de la Unión Europea. "Esta protección también debe convertirse en la norma para todos los niños europeos", afirmó en su mensaje, después de haber planteado la cuestión a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta a finales de agosto.

El presidente francés defendió la necesidad de actuar a escala europea para establecer un marco común frente a las plataformas digitales para que Europa avance "de forma rápida y exigente" en la protección de los menores y en la regulación de las funciones de las redes sociales.

"Gracias a la determinación de la presidenta de la Comisión, de los parlamentarios y al apoyo de numerosos Estados europeos que comparten esta exigencia, me alegra que la protección de los menores en internet sea ahora una prioridad de nuestra Europa, en el centro de las orientaciones de este inicio de curso. Francia aportará todo su apoyo, con exigencia y determinación", dijo.

Francia no está sola en Europa en su intento de restringir el acceso de los menores a las redes sociales. Dinamarca y Grecia han avanzado hacia prohibiciones para menores de 15 años, mientras que España plantea elevar el límite a los 16 años y Eslovenia y Portugal preparan medidas similares.