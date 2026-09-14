IPS-Ueno: Senado volverá a preguntar al BCP si se puede cobrar préstamos de la previsional en cualquier banco

El Senado tratará este miércoles, desde las 9:00, un nuevo pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo Spalding, para conocer cómo se canalizan los préstamos otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) a sus beneficiarios.

Se trata del segundo pedido de informes relacionado con este mecanismo, impulsado por la senadora Lilian Samaniego, que plantea seis preguntas al BCP y a la Superintendencia de Bancos. Por solicitud del senador Rafael Filizzola (PDP) la semana pasada fue aprobado un requerimiento similar.

El punto que concentra especial atención es si existe alguna disposición que obligue o limite al IPS a la hora de elegir dónde depositar el dinero correspondiente a los préstamos concedidos a sus asegurados.

¿El IPS puede depositar el préstamo en cualquier banco?

La primera pregunta dirigida al BCP busca determinar si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida al IPS acreditar directamente el importe de los préstamos en cuentas que los propios prestatarios mantengan en cualquier entidad financiera habilitada.

La consulta incorpora además un elemento clave: que la entidad financiera sea libremente indicada por el propio beneficiario del préstamo.

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De esta manera, el Senado busca determinar si existe realmente algún impedimento para que un asegurado que ya posee una cuenta bancaria pueda recibir allí el dinero de su préstamo, sin necesidad de abrir otra cuenta en una entidad determinada.

BCP deberá explicar mecanismos para transferencias masivas

El pedido también consulta cuáles son los mecanismos disponibles actualmente dentro del Sistema de Pagos del Paraguay para realizar acreditaciones o transferencias masivas hacia cuentas de distintas entidades financieras.

La senadora pide además que el BCP determine si estos mecanismos tienen capacidad técnica para procesar aproximadamente 1.800 a 2.000 desembolsos mensuales.

El dato es importante porque apunta directamente a uno de los posibles argumentos para utilizar un mecanismo centralizado: la cantidad de operaciones que debe procesar mensualmente el IPS.

¿Se puede condicionar el préstamo a abrir una cuenta bancaria?

Otro de los puntos planteados por Samaniego apunta directamente a la situación de los beneficiarios que no poseen previamente una cuenta en una entidad determinada.

El BCP deberá informar si, desde el punto de vista de la normativa bancaria y de protección al usuario financiero, es admisible que el desembolso de un préstamo otorgado por una entidad no financiera quede condicionado a la apertura de una cuenta en un banco específico.

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El pedido de informes también solicita precisar cuáles son las reglas sobre consentimiento, información al cliente, contratación de cuentas y libertad de elección del usuario financiero cuando una cuenta se abre principalmente para recibir dinero proveniente de un tercero.

También preguntan por antecedentes desde 2020

El pedido no se limita a conocer cuál es la normativa vigente. El Senado -de aprobar el pedido de informes- solicitará al BCP y a la Superintendencia de Bancos que informen si, desde 2020 hasta la actualidad, recibieron consultas, comunicaciones, reclamos, denuncias o pedidos de opinión vinculados con el mecanismo de desembolso de préstamos del IPS.

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La consulta incluye expresamente al IPS, Visión Banco, Ueno Bank y otras personas o entidades que pudieran haber planteado el tema ante los organismos reguladores.

En caso de existir antecedentes, el BCP deberá remitir las copias correspondientes y las respuestas emitidas.

¿El BCP fiscalizó el mecanismo utilizado por el IPS?

El sexto punto busca determinar si el Banco Central o la Superintendencia de Bancos realizaron alguna evaluación, fiscalización, observación o recomendación relacionada con la utilización de una entidad financiera determinada para canalizar los préstamos del IPS.

También se solicita información sobre eventuales observaciones vinculadas con la apertura de cuentas asociadas a estos desembolsos.