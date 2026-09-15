OpenAI respalda proyectos de ley en EEUU sobre IA mientras crece el debate por sus riesgos

La compañía dijo al medio especializado que respalda los proyectos de ley Web of Biological Data Act (Ley de Red de Datos Biológicos), AI-Ready Bio-Data Standards Act (Ley de Estándares de Datos Biológicos Aptos para IA) y la SCALE Biology Act (Ley de Normas y Calibración para el Liderazgo Estadounidense en Biología de la Ingeniería), que se evalúan en el Congreso estadounidense.

El espaldarazo de la creadora de ChatGPT a las legislaciones supone uno de los apoyos más importantes a las regulaciones, en medio de la creciente preocupación pública por el potencial destructivo de los modelos avanzados de IA.

La confirmación se da después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "bulo" la idea de que la IA vaya a destruir la humanidad y criticó a los líderes del sector, entre los que se cuenta el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que han reclamado una regulación de esta tecnología.

"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

"La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", subrayó el mandatario.

En contraste al presidente, el senador progresista Bernie Sanders y Steve Bannon, exestratega de Trump, coincidieron este martes en decir que hay necesidad de poner límites al desarrollo de la IA.