Vasco da Gama elimina con suplentes a Santa Fe y se anota en semifinales

El equipo dirigido por el técnico portugués Pedro Emanuel ratificó su superioridad en la serie gracias a las anotaciones de Bruno Duarte en la primera mitad y de David en el complemento. Esta dolorosa caída no solo significó la eliminación del conjunto cafetero, sino que además puso fin a una racha positiva de doce partidos invicto que acumulaba el Santa Fe en todas las competiciones.

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Dominio absoluto y golpe justo en el primer tiempo

Desde el silbato inicial, el planteo de los brasileños se hizo sentir en el campo. El Vasco dominó las acciones y llegó a registrar el 60% de la posesión en un primer tiempo donde arrinconó a los visitantes, acumulando cinco finalizaciones frente a una solitaria llegada de su rival.

Pese al abrumador control del juego, el susto pudo haberse adelantado para la visita en el minuto 18, cuando Hugo Rodallega conectó un remate tras un centro desde la derecha que obligó al arquero Léo Jardim a lucirse con una salvada providencial.

El asedio carioca dio frutos a los 36 minutos de juego. El defensor central uruguayo Alan Saldivia recuperó un balón en salida y filtró una asistencia perfecta para que Bruno Duarte definiera con categoría ante la resistencia del guardameta Mosquera, rompiendo el cero antes del descanso.

Gestión de esfuerzos y sentencia definitiva

Con la ventaja en el marcador y la necesidad de dosificar cargas —debido a que el Vasco compite simultáneamente en el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Sudamericana, priorizando la liga local donde pelea por escapar de la zona de descenso—, Pedro Emanuel movió el banco en el segundo tiempo. El ingreso de jugadores de jerarquía como el colombiano Andrés Gómez y las posteriores cuatro modificaciones permitieron al equipo mantener la intensidad.

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Apenas dos minutos después de los cambios, llegó la estocada final. Tchê Tchê inició una gran jugada por la banda derecha para habilitar al uruguayo José Luis ‘Puma’ Rodríguez, quien lanzó un centro preciso al corazón del área para que el recién ingresado David ampliara la ventaja con un certero cabezazo.

Con el 2-0 en el bolsillo y la clasificación prácticamente abrochada, el Vasco administró energías y cedió metros. Santa Fe intentó reaccionar en el tramo final, rozando el descuento con un remate de Emmanuel Olivera, mientras que el local apostó al contragolpe con las corridas de David y Gómez, aunque el marcador ya no se movería. Sólido y pragmático, el Gigante de Colina ya instala su nombre entre los cuatro mejores del continente.

Ficha técnica del partido:

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis ‘Puma’ Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Pitón; Santiago Sosa (minuto 82, Lucas Freitas), Ramon Rique (minuto 62, Thiago Mendes), Tchê Tchê; Adson (minuto 62, Nuno Moreira), Marino Hinestroza (minuto 62, Andrés Gómez) y Bruno Duarte (minuto 62, David). Entrenador: Pedro Emanuel.

Independiente Santa Fe: Andrés Felipe Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres (minuto 61, Kilian Toscano), Jhojan Torres (minuto 82, Alexis Zapata), Emerson Rodríguez (minuto 40, Maximiliano Lovera); Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Jáder Obrian (minuto 61, Lautaro Bustos). Entrenador: Pablo Repetto.

Goles: 1-0, minuto 36: Bruno Duarte. 2-0, minuto 64: David. Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó con amarilla a Emmanuel Olivera del Santa Fe.

Incidencias: Partido de vuelta por cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.