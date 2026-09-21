Turquía anuncia el descubrimiento de un fragmento del tratado de paz más antiguo del mundo

"Hemos descubierto un rastro de paz de hace miles de años en las tierras de Anatolia", escribió el ministro en su cuenta en X, recordando que hoy se celebra el Día Mundial de la Paz.

El fragmento se encontró durante las excavaciones en Hattusa, la antigua capital del reino hitita, en la actual provincia de Çorum, situada a unos 150 kilómetros al este de Ankara, y fue estudiado por los arqueólogos durante un tiempo antes de anunciarse hoy al público.

Se trata de un trozo de una tablilla de barro con inscripción cuneiforme en lengua acadia, copia del tratado, también conocido como 'Acuerdo de Kadesh', que en el siglo XIII a.C. firmaron el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatusili III.

Pusieron así fin a la guerra que enfrentaba a ambos imperios en el territorio de la actual Siria y se comprometieron incluso a una alianza de ayuda militar mutua en caso de agresión por terceros.

Una versión del tratado se ha conservado en una inscripción de jeroglíficos en el templo de Karnak en Egipto, mientras que los primeros fragmentos de la versión hitita, en cuneiforme, se encontraron en Hatusa durante las excavaciones de 1906.

Ersoy destacó que el fragmento encontrado ahora corresponde a una parte del tratado que hace referencia a refugiados, lo que valoró como "un poderoso mensaje de hace miles de años de que no se debe expulsar" a la población civil en una guerra.