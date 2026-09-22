Descubren un tipo de ameba que puede prosperar a 63ºC

El minúsculo organismo unicelular, bautizado por los científicos como ‘Incendiamoeba cascadensis’ (ameba de fuego de las cascadas), puede prosperar a temperaturas que acabarían con cualquier otra forma de vida compleja conocida, subrayan los autores, afiliados a varios centros de Estados Unidos.

Hasta ahora, los investigadores pensaban que algunas eucariotas (organismos con células complejas como los animales, plantas, hongos y algunos microbios) podían crecer, como máximo, a temperaturas cercanas a los 60 grados.

Esas eucariotas eran amebas (microorganismos unicelulares capaces de cambiar de forma) que se habían recogido cerca de manantiales geotérmicos, donde la temperatura del agua puede superar los 60 grados.

Para estudiar en profundidad estos organismos, entre 2023 y 2025, los autores recogieron muestras de amebas de arroyos geotérmicos en el Parque Nacional Volcánico de Lassen, en la cordillera de las Cascadas de California, donde las temperaturas del agua en los puntos de muestreo oscilaban entre 47 °C y 64 °C.

Entre todas las muestras recogidas, destacó una ameba, hasta entonces desconocida, que creció con fuerza a 57 °C en el laboratorio, la temperatura más alta conocida hasta entonces para este tipo de organismos.

Los investigadores siguieron aumentando la temperatura y comprobaron que la ameba seguía desarrollándose y reproduciéndose hasta los 63 °C. Esto confirmó que no solo podía sobrevivir, sino también prosperar a temperaturas superiores al límite conocido hasta ahora para los eucariotas. Esa ameba es ‘Incendiamoeba cascadensis’.

Los investigadores han descubierto que la ameba de fuego de las cascadas puede protegerse cambiando de forma y formando una capa protectora exterior cuando las temperaturas superan los 63 °C.

De hecho, las amebas fueron capaces de recuperarse si volvían inmediatamente después a temperaturas más frescas cuando fueron expuestas a temperaturas de hasta 70°C.

Al secuenciar su genoma, los investigadores descubrieron que ‘Incendiamoeba cascadensis’ posee genes asociados al mantenimiento de proteínas y a la reparación del ADN que podrían ayudarles a soportar el calor extremo en comparación con otras amebas que viven en entornos más templados.

El equipo también vio que las proteínas de la ameba de fuego de las cascadas tienen más aminoácidos con carga positiva en su superficie, una característica que también se observa en algunas de las bacterias y arqueas (un microbio unicelular) tolerantes al calor. Estas moléculas podrían ayudar a mantener la estabilidad de las proteínas y evitar que se desdoblen o se aglomeren por las altas temperaturas.

“Aunque estos organismos son muy diferentes, existe una convergencia en la forma en que se seleccionan las propiedades de las proteínas para garantizar su estabilidad a altas temperaturas”, afirma una de las autoras, Beryl Rappaport, investigadora de la Universidad de Siracusa.

A pesar de que la ameba de fuego solo superó el récord anterior para eucariotas por unos pocos grados, los científicos creen que este hallazgo podría inspirar futuras investigaciones para evaluar la tolerancia ambiental de los organismos sin límites preconcebidos.

“Este hallazgo amplía los límites de lo que creíamos posible, lo cual es increíblemente emocionante. Podría haber más eucariotas capaces de sobrevivir a temperaturas aún más altas de las que conocemos”, subraya otra de las autoras, Angela Oliverio, investigadora de la Universidad de Siracusa.