OpenAI dice que su IA resolvió más cien problemas de larga data en matemáticas

El nuevo modelo interno, que comenzaron a entrenar el pasado 28 de agosto, y que "ha resuelto ya más de cien problemas abiertos de larga data en la mayoría de las áreas de las matemáticas", es el mismo que a comienzos de mes encontró la solución al de Navier-Stokes, uno de los llamados problemas matemáticos del milenio.

El ritmo de sus avances⁠ en matemáticas "ha sorprendido a los matemáticos de OpenAI", señala la empresa en una entrada de su blog, aunque no da detalles de qué problemas se tratan.

"Esto ha dado lugar a debates internos sobre la mejor manera de informar a la comunidad de estos rápidos avances, con el fin de preparar y adaptar el campo".

Las matemáticas, asegura la firma, son una ciencia fundamental, y los nuevos descubrimientos pueden dar lugar "a una amplia gama de aplicaciones".

Esto hace que "el potencial de estas capacidades sea considerable, y que su desarrollo y despliegue responsables cobren importancia más allá de las propias matemáticas".

OpenAI dice que son conscientes de ello y que están estudiando cómo se puede llevar a cabo "de forma responsable un despliegue más amplio de las capacidades de IA relacionadas con las matemáticas".

En una reciente carta abierta, los matemáticos expresaron su preocupación por las externalidades negativas que conlleva utilizar la resolución de problemas abiertos como criterio de evaluación para los nuevos sistemas de IA, recuerda la firma.

Así, agrega, sus críticas ponen de relieve la necesidad de que las empresas de inteligencia artificial "colaboren de forma reflexiva con la comunidad matemática".

Con ese fin, "estamos trabajando con matemáticos que han creado un grupo asesor matemático independiente", que servirá, según la empresa, "de puente entre la comunidad matemática y el público en general, dando voz a los matemáticos a la hora de decidir cómo avanzar".

Su cometido será prestar asesoramiento sobre la revisión y la comunicación de los resultados preliminares: ayudará a evaluar su relevancia, ofrecerá orientación sobre cómo coordinar su difusión y asesorará sobre los estándares académicos y profesionales de la investigación matemática.

Asimismo, ofrecerá asesoramiento sobre cómo sus herramientas pueden contribuir a la investigación y el aprendizaje matemáticos, dice OpenAI, quien asegura que quieren "poner en manos de los matemáticos herramientas eficaces para que puedan profundizar en las cuestiones que mejor conocen y desarrollar nuevas ideas".

El grupo, que "funcionará de forma independiente de OpenAI", tendrá libertad para ofrecer asesoramiento no solicitado por la empresa, comentar el impacto de OpenAI en las matemáticas y hacer público ese asesoramiento. "Su valor depende de que sus miembros puedan ejercer su propio criterio y cuestionar el nuestro".

En todo caso considera "importante destacar" que ese grupo no será responsable de asesorar a la empresa sobre cómo marcar el ritmo de su "progreso interno en matemáticas". Trabajar con este grupo, que no será remunerado por la firma, es "un primer paso". "Nos esperan cuestiones difíciles sobre cómo la IA puede contribuir a la comprensión de las matemáticas y cómo los beneficios de estas capacidades pueden llegar a la comunidad en general".

La empresa concluye indicando que quiere que los matemáticos sean "los protagonistas a la hora de dar forma a las respuestas".