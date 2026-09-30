Bruselas propone un sistema de comunicación común para servicios de emergencia de la UE

El EUCCS conectará los sistemas nacionales de comunicación crítica, hoy incompatibles entre sí, y permitirá compartir datos, fotos, vídeos, sonido y geolocalización en tiempo real desde un único dispositivo seguro para la coordinación en emergencias.

El sistema permitirá que los servicios de distintos Estados actúen a través de canales comunes y prioritarios, evitando que los equipos de emergencia pierdan la conexión al cruzar una frontera o ante fallas de las redes, en casos de incendios forestales, inundaciones, apagones o atentados.

Para ello, Bruselas impulsará la transición de la banda estrecha a tecnologías de banda ancha, como el 5G, sin eliminar los sistemas actuales, para evitar situaciones como el apagón ibérico de abril de 2025, que dejó sin comunicaciones a los servicios de emergencia, y las inundaciones de Valencia de 2024, en las que llegaron equipos de Francia, Portugal y otras regiones sin procedimientos comunes para conectarse, según el eurocomisario de Interior, Magnus Brunner.

Corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar la propuesta. Bruselas prevé una puesta en marcha gradual a partir de 2030 en la UE y en los países asociados a Schengen, con la obligación de estar conectados antes de diciembre de 2036.

Cuando no haya red móvil disponible, como en caso de apagones, el sistema podrá recurrir a los satélites de la UE, así como a unidades móviles de comunicación desplegables para restablecer la conectividad. Además, dará prioridad a los servicios de emergencia incluso cuando la red móvil esté saturada.

"Los sistemas nacionales de emergencia son sólidos, pero muy a menudo se detienen en la frontera", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

"La UE no creará un sistema central para gestionar todos los datos. Los Estados miembros mantienen el control total de sus infraestructuras, con interoperabilidad obligatoria a escala europea", aseguró.

Según la propuesta, el sistema "estará protegido frente a ataques cibernéticos e híbridos mediante cifrado y un protocolo sólido", con el respaldo de dos entidades de nueva creación: el Centro Europeo de Supervisión de la Red, que proporcionará una red de fibra óptica de conexión centralizada, y el Centro Europeo de Supervisión de la Seguridad, que evaluará riesgos y amenazas en materia de ciberseguridad.

El texto no asigna espectro, pero la Comisión trabaja con los Estados en una posición armonizada sobre las bandas, que se situarían por debajo de 2 GHz, y pedirá el año próximo a los organismos europeos de normalización que elaboren los estándares técnicos, según fuentes comunitarias.

Las fuentes indicaron que la mayor parte de la inversión recaerá en los Estados, que ya renuevan sus sistemas, y que la parte europea será una estructura "ligera", cuyo importe dependerá de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual.

Bruselas prevé que los componentes críticos del sistema (satélites, red móvil central y tecnología de banda ancha móvil) sean desarrollados por empresas europeas, con el fin de reducir la dependencia de tecnologías extranjeras y reforzar la soberanía tecnológica de los Veintisiete.

La propuesta exige además que los Estados controlen el "núcleo crítico" de sus sistemas y excluyan a proveedores de alto riesgo.

Los Estados mantendrán el control total de sus redes nacionales y de la gobernanza del sistema, que estará a cargo de un grupo de expertos de los Estados miembros presidido por la Comisión.

Bruselas sostiene que la iniciativa hará más atractiva la inversión nacional en comunicación crítica al ampliar el alcance de sistemas existentes, permitiendo coordinar muchos más servicios, y espera economías de escala en compras conjuntas de equipos.