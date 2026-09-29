Paciello dice que “acuerdo” para que Rivas presidiera el JEM vino de afuera

El expresidente del Consejo de la Magistratura y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar Paciello, respondió a las recientes afirmaciones del exsenador Enrique Bacchetta, quien sugirió que la llegada del ahora condenado Hernán Rivas a la cima del JEM respondió a negociaciones del sector jurídico.

Paciello tildó tales versiones de “incuriosas y falsas”, calificándolas como una maniobra digna del libreto de manipulación política para alterar la realidad de los hechos pasados.

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El profesional del derecho detalló cómo se desencadenó el proceso interno dentro del JEM a mediados del año 2023 y aseguró que la designación de Rivas no respondió a ninguna concesión o favores electorales a su favor.

Explicó que, tras la incorporación de los nuevos representantes del Congreso, entre ellos Rivas y Mario Varela por el Senado, junto a Alejandro Aguilera y Orlando Arévalo por Diputados, existía un pacto político previo asumido desde las bancadas legislativas para renovar la mesa directiva.

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“Cuando llegaron a la sesión, me informaron abiertamente que el compromiso era que Rivas asumiera la presidencia. En ese momento, comuniqué mi renuncia al cargo que ejercía interinamente para dar paso a la votación formal”, aseveró Paciello.

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Incapacidad de Rivas, un secreto a voces

A la hora de analizar el desempeño de Rivas como titular del JEM, encargada de sancionar a jueces y fiscales, Paciello coincidió con las severas críticas sobre la falta de preparación técnica de su excolega.

Reveló que la limitada solvencia jurídica del parlamentario era un secreto a voces perceptible para cualquiera que compartiera sesión con él.

“Era una percepción compartida por casi la totalidad de quienes estuvimos en contacto con él. No tenía el vocabulario adecuado ni la dicción técnica para liderar una institución de semejante relevancia. De hecho, antes de la elección yo mismo le pregunté: ‘¿Para qué te querés exponer si tu voto vale igual que el de cualquiera de nosotros?’. Él me respondió que iba a sobrellevar la carga”, relató el abogado.

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Paciello remarcó que su permanencia al lado de Rivas duró muy poco tiempo, ya que al estallar los nuevos escándalos vinculados a las dudas sobre sus antecedentes académicos y sus compromisos financieros, decidió alejarse de la mesa directiva. “Públicamente le exigí que diera explicaciones sobre su falta de capacidad y sus problemas personales. Como no dio respuestas, presenté mi renuncia manifestando expresamente que no podía compartir la conducción con él. Entonces, ¿de qué componenda o entrega de presidencia me pueden hablar?”, cuestionó.

La crítica a Bacchetta por no denunciar el delito

Paciello aprovechó para criticar la actuación del propio Enrique Bacchetta durante el periodo en que coincidieron en el sistema administrativo. Paciello celebró que el exsenador haya expresado sus dudas iniciales sobre la idoneidad de Rivas en el año 2020, pero recriminó que no haya activado los mecanismos penales correspondientes cuando tuvo la confirmación de la irregularidad.

“Si Bacchetta tenía la confirmación técnica de su asesor jurídico de que Rivas no era abogado, él tenía la obligación legal de denunciar. El artículo 286 del Código Procesal Penal estipula claramente la obligación de denunciar para todo funcionario público que tome conocimiento de un hecho punible en el ejercicio de sus funciones”, sentenció.

Subrayó además que Bacchetta prefirió hacer una evaluación política del caso y se quedó en el reclamo mediático, pero jurídicamente omitió hacer lo que la ley le imponía. Añadió que la postura de Bacchetta responde además a viejas rencillas internas del JEM, vinculadas a la negativa del pleno de revisar la cuestionada destitución del fallecido juez López Lohman.