Policiales
29 de septiembre de 2026 a la - 23:34

Doble homicidio al estilo sicariato en San Pedro del Paraná

Cuatro agentes de policía en un camino de tierra, uno revisa el suelo mientras otro sostiene un arma. Motocicleta caída en el entorno.
Fuerzas del orden investigan un doble homicidio en San Pedro del Paraná tras un violento ataque.Gentileza

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos la noche de este martes en una compañía rural de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Por Sergio González
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Un caso de doble homicidio fue reportado en San Pedro del Paraná, la noche de este martes. El hecho ocurrió cerca de las 20:00 en la compañía Reserva San Rafael del distrito.

En un camino vecinal fueron ultimamos a tiros dos jóvenes, según los informes preliminares.

Las víctimas fueron identificados como Marcos Brizuela Pereira (22) y Carlos Alberto Venialgo Algarín (21), ambos domiciliados en la zona.

Escena nocturna con luces dispersas; se observa un ambiente tenso sin personas visibles.
Doble homicidio ocurrido en San Pedro del Paraná dejó a dos víctimas fatales en un contexto de violencia creciente.

El hecho del doble homicidio esta siendo investigado por la Policía Nacional. No se descarta que por las características del hecho se trate de un doble sicariato.

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Investigarán circunstancias

Pobladores de la zona refieren que los jóvenes habrían sido baleados. De manera preliminar en la escena del crimen se observa una motocicleta que seria de las víctimas. Sería una tipo trail con matrícula 963 ACAS.

Una persona en el suelo con pantalones cortos rojos, mientras otra persona de pie intenta ayudar en una escena iluminada por luz amarilla.
Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en un camino vecinal de San Pedro del Paraná.

Las autoridades locales de la Policía Nacional todavía no brindaron detalles de la intervención, que al cierre de esta edición continuaba en curso.

El caso fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal Nº1 de San Pedro del Paraná, Egidio Borja.