Doble homicidio al estilo sicariato en San Pedro del Paraná

Un caso de doble homicidio fue reportado en San Pedro del Paraná, la noche de este martes. El hecho ocurrió cerca de las 20:00 en la compañía Reserva San Rafael del distrito.

En un camino vecinal fueron ultimamos a tiros dos jóvenes, según los informes preliminares.

Las víctimas fueron identificados como Marcos Brizuela Pereira (22) y Carlos Alberto Venialgo Algarín (21), ambos domiciliados en la zona.

El hecho del doble homicidio esta siendo investigado por la Policía Nacional. No se descarta que por las características del hecho se trate de un doble sicariato.

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Investigarán circunstancias

Pobladores de la zona refieren que los jóvenes habrían sido baleados. De manera preliminar en la escena del crimen se observa una motocicleta que seria de las víctimas. Sería una tipo trail con matrícula 963 ACAS.

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Las autoridades locales de la Policía Nacional todavía no brindaron detalles de la intervención, que al cierre de esta edición continuaba en curso.

El caso fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal Nº1 de San Pedro del Paraná, Egidio Borja.