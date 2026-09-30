Rastrean al presunto raptor que mató a una mujer y baleó a otra en Eusebio Ayala

El presunto autor del feminicidio es Junior Ramón Delvalle Almeida (28), oriundo de Caacupé. El prófugo fue sindicado como el supuesto responsable del rapto de Rebeca Martínez Aricayé (28) y Carolina Raquel Aguilar (32), que derivó en el asesinato a tiros de la primera, mientras que la otra quedó malherida, en el cementerio municipal de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

La orden de detención contra el prófugo fue dictada por la fiscala de Eusebio Ayala, Norma Salinas, después de que testigos que presenciaron el incidente de aquella madrugada y aparecieron en el video del circuito cerrado se presentaran voluntariamente ante el Ministerio Público y prestaran declaración indagatoria.

En la mañana de ayer, dos jóvenes que aparecen con las víctimas en los videos de la fiesta se entregaron voluntariamente y prestaron declaración ante el Ministerio Público. Se trata de Lucas Núñez (19) y Juan Manuel Durañona (37).

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Conforme a la investigación, ambos jóvenes quedaron detenidos y comparecieron ante el Ministerio Público.

Declaración de los testigos

Conforme a la declaración de los detenidos, ellos se encontraban con las dos mujeres en la jineteada, cuando de repente apareció Junior Ramón Delvalle Almeida, quien aparentemente tenía un interés sentimental hacia Rebeca Martínez Aricayé. Esta última contaba con antecedentes penales por narcotráfico.

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Supuestamente, el sospechoso, quien en una oportunidad anterior trató de entablar una relación con Martínez, pero fue rechazado por ella, le encaró por su comportamiento y se inició una fuerte discusión en medio de los presentes. Fue entonces que la joven y su amiga decidieron retirarse de la fiesta y abordaron una motocicleta para ir a sus respectivas casas.

Fue en ese trayecto que una camioneta Toyota Fortuner blanca embistió al biciclo en que iban las dos mujeres y una vez que cayeron al suelo fueron alzadas a la fuerza al rodado por sus ocupantes y se dirigieron hacia el cementerio local.

Una vez que ingresaron al camposanto, las mujeres fueron brutalmente golpeadas y agredidas con arma blanca, para luego ser baleadas. Posteriormente, los presuntos agresores abordaron la camioneta y se dieron a la fuga dejando a las víctimas inconscientes y tendidas en el suelo.

A la mañana siguiente, vecinos alertaron del hallazgo a la Policía, cuyos efectivos corroboraron el deceso de Rebeca Martínez Aricayé, mientras que Carolina Raquel Aguilar seguía con vida, aunque en estado inconsciente. Ésta última sigue internada en el Hospital del Trauma de Asunción, en estado grave.

Autopsia del cadáver de Rebeca Martínez

Ayer de tarde se realizó la autopsia del cadáver de Rebeca Martínez Aricayé, que estuvo a cargo del doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, tras la diligencia, confirmó que “la causa de muerte de ella corresponde a una lesión por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Es decir, la causa de muerte en sí no tiene nada que ver con el accidente (caída de la moto), sino que tiene que ver con los disparos”, explicó el forense a la prensa tras concluir la diligencia.

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El segundo disparo fue localizado en la parte superior del cuello, con una trayectoria de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. “Estamos hablando de trayectorias cruzadas de los disparos”, explicó Lemir sobre las balas que mataron a la víctima.