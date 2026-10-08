Mistral AI alerta de riesgo de concentración en IA y prevé cambios profundos en el empleo

"Los principales riesgos que vemos hoy son un riesgo de concentración", manifestó Mensch, en una entrevista con France Inter, al advertir de que dos o tres compañías podrían llegar a controlar una tecnología capaz de generar una parte importante del crecimiento económico mundial.

Mensch cuestionó las advertencias sobre una eventual pérdida de control de los sistemas de inteligencia artificial. A su juicio, los episodios recientes en los que agentes de IA fueron más allá de las instrucciones recibidas respondieron a problemas de diseño y supervisión, más que a una capacidad de los sistemas para actuar de forma independiente frente a sus desarrolladores.

"La inteligencia artificial sigue siendo software", mantuvo, al recordar que estos sistemas funcionan sobre infraestructuras físicas y pueden ser desconectados por sus operadores.

El responsable de Mistral AI sostuvo además que algunas grandes empresas del sector pueden tener incentivos para destacar los riesgos de la tecnología y favorecer así un entorno que limite la competencia.

Mensch advirtió de que la concentración también plantea un problema de soberanía para Europa, que podría terminar dependiendo de empresas estadounidenses para acceder a tecnologías consideradas estratégicas.

"Si no producimos esta tecnología, tendremos que importarla", afirmó, al defender que Europa desarrolle sus propios modelos de inteligencia artificial.

En este sentido, Mensch afirmó que Mistral AI busca competir con los grandes actores estadounidenses y chinos y sostuvo que su nuevo modelo, Mistral Large 4, fue entrenado con una fracción de los recursos de cálculo utilizados por algunos competidores y, aun así, obtiene resultados superiores a los de algunos de los principales modelos chinos en determinadas pruebas.

Mistral AI anunció recientemente una captación de 3.000 millones de euros, fondos que Mensch dijo que permitirán aumentar su capacidad de cálculo y mejorar sus modelos, especialmente en ámbitos como las matemáticas.

Mensch también se refirió al impacto de la IA sobre los jóvenes, en un momento en que estudiantes franceses expresan su preocupación por cómo la tecnología afectará a sus futuras carreras. "Cuando tienes 16 años y ves lo que ha pasado en los tres años anteriores, te preguntas: ¿qué voy a poder hacer dentro de cinco años?", dijo.

Y les dio la razón porque los empleos cambiarán, vaticinó, "bastante profundamente" en los próximos cinco años, tanto en el sector servicios como, cada vez más, en la industria. Por ello, defendió que las escuelas enseñen a los estudiantes a utilizar las herramientas de IA, pero también a saber cuándo no deben recurrir a ellas porque mal usadas afectan a su aprendizaje.