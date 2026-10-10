Ciencia
10 de octubre de 2026 a la - 18:41

Día Mundial de las Aves Migratorias: rutas y amenazas para su supervivencia

Águila pescadora (Pandion haliaetus), ave que migra entre América del Norte y del Sur.
Águila pescadora (Pandion haliaetus), ave que migra entre América del Norte y del Sur.Shutterstock

Cada 10 de octubre y el segundo sábado de mayo, el Día Mundial de las Aves Migratorias pone el foco en viajes extraordinarios: el charrán ártico recorre hasta 70.000 kilómetros al año, mientras la pérdida de hábitat y el cambio climático amenazan estas rutas.

Por ABC Color
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El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos veces al año, cada segundo sábado de mayo y el 10 de octubre, e invita a personas de todo el mundo a aprender más sobre estas fascinantes criaturas y a tomar medidas para proteger sus hábitats.

La maravilla de la migración de las aves

La migración de las aves es un fenómeno natural extraordinario que implica el movimiento de miles de especies a lo largo de vastas distancias.

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Sin la ayuda de dispositivos electrónicos, estas aves confían en una impresionante variedad de habilidades innatas para orientarse y encontrar su camino a través de continentes.

Charrán ártico (Sterna paradisaea). Tiene un récord mundial de migración: hasta 70.000 km anuales entre el Ártico y la Antártida. Vive dos veranos al año, uno en cada polo.
Charrán ártico (Sterna paradisaea). Tiene un récord mundial de migración: hasta 70.000 km anuales entre el Ártico y la Antártida. Vive dos veranos al año, uno en cada polo.

Las aves poseen la capacidad de percibir los campos magnéticos de la Tierra, lo que les permite navegar como un GPS natural.

Además, muchas especies se orientan mediante la posición del sol durante el día y las estrellas durante la noche, ajustando su ruta en función de estos puntos de referencia celestiales.

Por otro lado, las aves desarrollan mapas mentales detallados basados en el reconocimiento de características del paisaje, como montañas, ríos y costas, para guiarse en su viaje.

Flamenco rosado (Phoenicopterus roseus), de migración variable, según clima y recursos hídricos. Especie emblemática en humedales de África, Europa y Asia.
Flamenco rosado (Phoenicopterus roseus), de migración variable, según clima y recursos hídricos. Especie emblemática en humedales de África, Europa y Asia.

Algunas especies también utilizan señales olfativas y sonoras para orientarse, lo que complementa su sentido de la navegación.

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Desafíos de la migración de aves

A pesar de sus habilidades adaptativas, las aves migratorias enfrentan numerosos desafíos que amenazan su supervivencia y éxito migratorio.

El principal problema para estas aves es la destrucción de sus hábitats naturales debido a la urbanización, la agricultura intensiva y la deforestación. La pérdida de áreas de descanso y alimentación cruciales puede dificultar significativamente sus viajes.

Charadrius dubius, conocido como chorlitejo chico o chorlitejo pequeño, es un ave migratoria parcial.
Charadrius dubius, conocido como chorlitejo chico o chorlitejo pequeño, es un ave migratoria parcial.

Por otro lado, el cambio climático altera los patrones climáticos y la disponibilidad de alimentos, lo que afecta las rutas migratorias tradicionales y los tiempos de migración. Las aves obligadas a desviarse o a ajustar sus calendarios corren el riesgo de llegar a lugares sin suficiente comida o en épocas inadecuadas para la reproducción.

Y a pesar de las leyes internacionales que protegen a las aves migratorias, la caza furtiva y el tráfico ilegal siguen siendo graves amenazas para muchas especies, reduciendo sus poblaciones y alterando sus rutas naturales.

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Cómo podemos ayudar a las aves migratorias

Conservar las aves migratorias requiere esfuerzos internacionales coordinados para abordar las amenazas que enfrentan.

  • Preservación de hábitats: proteger y restaurar las áreas de descanso y alimentación es crucial para el éxito migratorio. Apoyar las reservas naturales y las áreas protegidas puede proporcionar refugios seguros a estas aves.
  • Educación y sensibilización: involucrar a las comunidades a través de programas educativos puede aumentar la conciencia sobre la importancia de las aves migratorias y fomentar prácticas sostenibles.
  • Políticas de conservación: abogar por políticas fuertes que protejan las rutas migratorias y penalicen el tráfico ilegal es vital para la supervivencia a largo plazo de estas especies.