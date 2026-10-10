Día Mundial de las Aves Migratorias: rutas y amenazas para su supervivencia

El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos veces al año, cada segundo sábado de mayo y el 10 de octubre, e invita a personas de todo el mundo a aprender más sobre estas fascinantes criaturas y a tomar medidas para proteger sus hábitats.

La maravilla de la migración de las aves

La migración de las aves es un fenómeno natural extraordinario que implica el movimiento de miles de especies a lo largo de vastas distancias.

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Sin la ayuda de dispositivos electrónicos, estas aves confían en una impresionante variedad de habilidades innatas para orientarse y encontrar su camino a través de continentes.

Las aves poseen la capacidad de percibir los campos magnéticos de la Tierra, lo que les permite navegar como un GPS natural.

Además, muchas especies se orientan mediante la posición del sol durante el día y las estrellas durante la noche, ajustando su ruta en función de estos puntos de referencia celestiales.

Por otro lado, las aves desarrollan mapas mentales detallados basados en el reconocimiento de características del paisaje, como montañas, ríos y costas, para guiarse en su viaje.

Algunas especies también utilizan señales olfativas y sonoras para orientarse, lo que complementa su sentido de la navegación.

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Desafíos de la migración de aves

A pesar de sus habilidades adaptativas, las aves migratorias enfrentan numerosos desafíos que amenazan su supervivencia y éxito migratorio.

El principal problema para estas aves es la destrucción de sus hábitats naturales debido a la urbanización, la agricultura intensiva y la deforestación. La pérdida de áreas de descanso y alimentación cruciales puede dificultar significativamente sus viajes.

Por otro lado, el cambio climático altera los patrones climáticos y la disponibilidad de alimentos, lo que afecta las rutas migratorias tradicionales y los tiempos de migración. Las aves obligadas a desviarse o a ajustar sus calendarios corren el riesgo de llegar a lugares sin suficiente comida o en épocas inadecuadas para la reproducción.

Y a pesar de las leyes internacionales que protegen a las aves migratorias, la caza furtiva y el tráfico ilegal siguen siendo graves amenazas para muchas especies, reduciendo sus poblaciones y alterando sus rutas naturales.

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Cómo podemos ayudar a las aves migratorias

Conservar las aves migratorias requiere esfuerzos internacionales coordinados para abordar las amenazas que enfrentan.