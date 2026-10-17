Osos en Siberia: por qué aumentan los encuentros con humanos

Daria detuvo su vehículo incrédula, al ver un oso “encaramado a un árbol” al costado de la carretera en Siberia. Este episodio insólito ilustra la audacia de estos animales cada vez más numerosos, cuyos ataques han matado a más de 20 personas este año en Rusia.

Daria Tiurneva, de 36 años, conducía por la región rusa de Irkutsk cuando vio “una mancha oscura” en un árbol que llamó su atención.

No esperaba encontrarse a un osezno, trepado a varios metros de altura.

“Nos detuvimos sin apagar el motor”, relata a la AFP.

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“Pensamos que la madre podría estar cerca y que, en ese caso, tendríamos que acelerar rápidamente”, agregó.

Su video, grabado hace unas semanas, se volvió viral en las redes sociales y fue difundido en los canales de televisión rusos para ilustrar el aumento de los encuentros entre plantígrados y humanos en el país.

Aunque las imágenes puedan resultar enternecedoras, el desenlace de este tipo de encuentros ha sido trágico en numerosas ocasiones.

Según un informe de la agencia de noticias RIA-Novosti, al menos 26 personas murieron atacadas por osos desde principios de año en Rusia. Siete de ellas en la región de Krasnoyarsk, un inmenso territorio de Siberia cuya superficie equivale al doble de la de Colombia.

A finales de septiembre, un hombre de 39 años, que trabajaba como leñador en ese vasto territorio, fue atacado por un oso en plena noche mientras guardaba sus herramientas en un cobertizo en el bosque y terminó falleciendo a causa de sus heridas.

“Se abalanzó como una loca”

En las redes sociales circulan numerosos videos que muestran a osos merodeando cerca de casas en zonas rurales o correteando por las calles de pueblos siberianos.

Vladimir Odulo, un pescador del Extremo Oriente ruso, contó a los medios locales cómo una osa “se abalanzó” sobre él “como una loca” a orillas de un río. Logró escapar tras un forcejeo con el animal, que le dejó graves contusiones en la cabeza y las piernas.

Si bien el número de ataques de osos se mantiene estable —entre 20 y 30 por año, según el Ministerio de Medioambiente ruso—, el aumento de su población hace temer que los incidentes sean cada vez más frecuentes.

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Rusia es el país con la mayor población de osos pardos del mundo. Su número se ha más que duplicado desde 1990, pasando de unos 130.000 a unos 307.900 ejemplares en 2026, según la cartera medioambiental.

Este crecimiento genera “una escasez de alimentos” que lleva a los osos “a buscar nuevos territorios y a ampliar su área de distribución”, señaló el presidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Genadi Krasnikov.

También afirmó que el “calentamiento global altera considerablemente las migraciones”, según RIA-Novosti.

En tanto, los ecologistas rusos consideran que los animales silvestres se desplazan cada vez con mayor frecuencia hacia las zonas habitadas debido a la destrucción de los bosques, afectados por los incendios, la tala y la construcción de edificios.

Escasez de piñones

A orillas del lago Baikal, en la región de Irkutsk, el inspector de protección ambiental Mijaíl Strelkov coincide con esta opinión. Según explica, es “la primera vez” que se observan tantos osos en la zona que tiene a su cargo.

“Es un año de carestía”, afirma a la AFP.

“No hay piñones en el bosque, que son el alimento principal que consumen los osos para acumular reservas de grasa antes de hibernar”, precisa.

Junto con su equipo, Strelkov vigila la presencia de osos mediante el recuento de sus excrementos y otros rastros en los senderos. Si alguno se aventura en una zona habitada o llega a matar a un humano, se lo rastrea y es abatido.

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Ante estos riesgos, se han establecido toques de queda en algunos municipios y “se formaron grupos de cazadores para combatir a los animales agresivos”, según la agencia de noticias estatal Tass, que cita 3.440 osos “peligrosos” abatidos desde principios de año.

Alla, una turista rusa que pensaba hacer la ruta de senderismo del lago Baikal, decidió dar media vuelta al ver el letrero que advierte sobre la presencia de osos.

“No es para tanto”, dice a la AFP.

“Quizás vuelva. Quizás en verano o en invierno, cuando estén hibernando”, concluye.