Un fármaco experimental logra reducir la recurrencia y mortalidad del cáncer de endometrio

El medicamento, denominado sacituzumab tirumotecán (sac-TMT), se adhiere a una proteína presente en la superficie de las células tumorales y administra una dosis específica de un compuesto químico que provoca la muerte de dichas células cancerosas.

Los cánceres que afectan al revestimiento interno del útero (endometrio) son los más frecuentes en el aparato reproductor femenino, recuerda un comunicado del NYU Langone Health de Nueva York.

Según los investigadores, estos se están volviendo más letales y cuentan con pocas opciones terapéuticas eficaces, especialmente cuando se diagnostican en una etapa avanzada. Además, hasta la fecha -aseguran-, no existían tratamientos estándar para prevenir o retrasar su reaparición tras la quimioterapia e inmunoterapia iniciales.

Dirigido por expertos del NYU Langone Health y su Centro Oncológico Perlmutter, el estudio comparó el tratamiento con sac-TMT frente a la quimioterapia convencional en mujeres que ya habían recibido quimioterapia e inmunoterapia para tratar un cáncer de endometrio avanzado o recurrente.

Todas las participantes en el estudio ya habían sido tratadas con pembrolizumab (Keytruda), un fármaco inhibidor de PD-1 consolidado que hace que las células cancerosas sean más visibles para el ataque del sistema inmunitario.

En el momento del corte de datos, la mediana de seguimiento a las pacientes era de 14 meses.

Los resultados mostraron que en el grupo de 386 mujeres que recibieron sac-TMT tras la inmunoterapia, el riesgo de progresión del cáncer de endometrio -es decir, que el tumor aumente de tamaño o se extienda a otras partes del cuerpo- fue un 41 % menor que en el grupo de 390 pacientes tratadas únicamente con quimioterapia tras la inmunoterapia.

El riesgo global de muerte en el grupo tratado con sac-TMT también fue un 32 % menor que en el tratado con quimioterapia estándar.

La proporción de mujeres que mostraron una respuesta al tratamiento -como la reducción del tamaño del tumor- fue más del doble en el grupo que recibió sac-TMT en comparación con el grupo tratado con quimioterapia convencional (35,1 % frente a 17,3 %, respectivamente)

Los efectos secundarios más frecuentes en el grupo al que se administró sac-TMT fueron recuentos sanguíneos bajos (anemia y neutropenia), inflamación en la boca (mucositis oral o estomatitis) y sequedad o picor en los ojos; todos ellos fueron manejables, informa el comunicado.

"Estos resultados positivos del primer ensayo de fase III en el que se ha utilizado sacituzumab tirumotecán tras la inmunoterapia consolidan este fármaco como nuevo tratamiento de referencia en el cáncer de endometrio recurrente", según la investigadora principal del estudio y oncóloga ginecológica Bhavana Pothuri.

El fármaco sac-TMT está diseñado para unirse al antígeno 2 de la superficie de las células trofoblásticas (Trop-2), una proteína que se encuentra en abundancia en la superficie de las células del cáncer de endometrio.

Pothuri señala que "el éxito" del ensayo ofrece la esperanza de que el sac-TMT también pueda servir como tratamiento para otros tipos de cáncer en los que se sobreexpresa el Trop-2, como en los tumores de pulmón, mama, ovario e intestino.

El ensayo, en el que también participaron investigadores españoles, se denomina TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095.