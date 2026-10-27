Mandatarios nórdicos piden mayor protección de los jóvenes frente a las redes sociales

Los jefes de Gobierno de Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia, junto al ministro de Cooperación Nórdica de Noruega y a los líderes políticos de las regiones autónomas de Groenlandia, Åland y las islas Faroe, publicaron el llamado 'Manifiesto de Marienborg" (por la sede del Gobierno danés, promotor del texto), en el marco del Consejo Nórdico que se celebra esta semana en la capital finlandesa.

En el documento, los dirigentes exigieron un frente común europeo e internacional más estricto frente a los gigantes tecnológicos, para limitar su control e influencia sobre los jóvenes, ya que -a su juicio- suponen una amenaza para su bienestar, salud mental, aprendizaje cognitivo y desarrollo.

"Nos encontramos en medio de un experimento social a gran escala -impulsado por un rápido desarrollo tecnológico- en el que existe un peligro real de dañar de forma permanente lo más valioso de nuestra sociedad: nuestros niños y jóvenes", afirmaron en la declaración.

Según el documento, las tecnologías digitales exponen a los niños a la explotación comercial, diseños adictivos, desinformación, manipulación, contenidos cada vez más extremos y, en el peor de los casos, al ciberacoso, la violencia, las autolesiones y el extremismo.

Además, la inteligencia artificial (IA) ha pasado a formar parte de la vida de los niños a una edad demasiado temprana y los amigos están siendo sustituidos por 'chatbots', lo que amenaza el desarrollo social, el pensamiento crítico y la capacidad de los menores para formarse juicios independientes.

"Por primera vez en la historia, corremos el riesgo de criar a una generación con menor capacidad para concentrarse, aprender y prosperar. Demasiados niños crecen en un entorno de inactividad física y distracciones constantes. No podemos aceptar eso", señalaron.

Por ello, exigieron cambios sustanciales en la forma en que se diseñan las plataformas digitales y desafiaron el poder de los gigantes tecnológicos, para que sean los valores democráticos y no los intereses comerciales los que impulsen a la sociedad.

"La infancia pertenece a nuestros hijos, no a los gigantes tecnológicos", denunciaron.

Los líderes nórdicos recordaron que ya existen iniciativas legislativas o recomendaciones en marcha sobre los límites de edad en las redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes en los centros educativos, pero señalaron que estas iniciativas "son solo el comienzo".

Asimismo, se comprometieron a explorar nuevas soluciones para mitigar los efectos negativos de las nuevas tecnologías en los jóvenes y para regular a los gigantes tecnológicos de manera aún más estricta.

"Lo que está en juego es el aprendizaje, la salud mental, la capacidad de aprendizaje y el desarrollo de nuestros hijos; y, en última instancia, nuestra democracia y una sociedad basada en la confianza", afirmaron.