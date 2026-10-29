ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Ciencia
29 de octubre de 2026 - 17:15

Dos astronautas concluyen una caminata espacial tras instalar un panel solar en la EEI

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk concluyeron este jueves una caminata de siete horas y 11 minutos fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), en la que instalaron y desplegaron el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos (12:00 GMT) y terminó a las 15:08 (19:08 GMT), casi media hora más de lo previsto, según el blog de la EEI.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.

Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada.

Menon, astronauta de la NASA, trabajó subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta su punto de instalación, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), se desplazó para terminar el montaje.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudaron a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejaron el brazo robótico.

Fue la cuarta caminata de Menon y la primera de Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13.

Con esta salida, Kutryk pasa a ser el quinto astronauta canadiense que trabaja en el exterior de una nave en órbita, según la CSA.

Fue la caminata número 285 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 100 de la serie de salidas estadounidenses desde el laboratorio orbital, según el recuento de la NASA.

Menon y Kutryk adelantaron también varias tareas para preparar su próxima caminata, prevista para el próximo 5 de noviembre para instalar el octavo y último panel.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar