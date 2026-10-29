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Política
29 de octubre de 2026 - 14:33

Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma

El exdiputado Óscar Tuma -representante legal de la senadora Zenaida Delgado, denunciada por un supuesto esquema de cobro de “peaje salariales” a funcionarias del Congreso Nacional- anunció que se alcanzó un acuerdo de conciliación con las funcionarias que destaparon el escándalo.

Por ABC Color
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“En relación a su situación jurisdiccional, ella (Zenaida) no está imputada; o sea, no existe absolutamente nada en contra de la senadora. Es más, las denunciantes mediáticas no realizaron la denuncia; el que remitió la denuncia fue el presidente del Congreso. Entonces, dentro de la Fiscalía no hay absolutamente ninguna imputación contra la senadora; estamos ante un hecho que se está investigando recién”, comenzó diciendo el flamante representante legal de Delgado.

Lea más: Blanca Ovelar denunció a Zenaida Delgado: “La sentencia política está echada”

Zenaida no va a hablar

Tuma aseguró que su representada, a pesar de tener fueros, se puso a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación. “Ella va a guardar silencio hasta que yo conozca en qué consiste toda la documentación que me entregó, y a partir de ahí vamos a armar la estrategia. Por lo menos de lo conversado hoy, ella va a afrontar el proceso de pérdida de investidura”, refirió el jurista.

La senadora ExCruzada Nacional, Zenaida Delgado.
Estado de cuenta de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista) en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.

El mismo añadió que ya existe una conciliación entre la senadora y todas las denunciantes. “Ambas partes decidieron dar un punto final a las acusaciones mutuas que se venían realizando. Se firmó un acuerdo para dejar de confrontar a través de los medios de prensa en relación con las acusaciones mutuas que se venían realizando, donde ya se iba a una cuestión íntima y familiar sobre quién tenía relación con quién”, dijo Tuma.

Lea más: Zenaida Delgado: Líder Amarilla dice que aún no se demostró uso indebido de influencias

Aclaró que no hubo ningún tipo de acuerdo económico para poder alcanzar la conciliación, simplemente en “alto al fuego” entre Zenaida y las funcionarias que denunciaron su esquema. “Llegamos al acuerdo de dejar de ventilar cuestiones personales, porque ni las denunciantes ni ella debían contaminar con eso lo que realmente nos tiene que interesar: si hubo o no tráfico de influencias”, subrayó.

Captura de conversación de WhatsApp que muestra la participación de la senadora Zenaida en un esquema de extorsión.
Conversación de WhatsApp revelando el esquema de peajes y coimas por parte de Zenaida Delgado.

No va a renunciar

El representante legal afirmó que su clienta no dejará el Congreso por motu proprio. “De lo que conversé con ella, no va a renunciar. Ella va a afrontar el proceso de pérdida de investidura. Hoy su posición es continuar con el proceso. No sé el lunes, la política es cambiante”, dijo.

Lea más: Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso

Agregó que él se va encargar de la exposición y defensa ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Hoy procesalmente hablamos más de lo que van a ser las actividades de la semana que viene, específicamente el lunes en la Comisión, porque en lo jurisdiccional no hay nada, no hay imputación”, remarcó.

Chat de WhatsApp mostrando mensajes sobre coimas, mencionando a Zenaida Delgado y otras funcionarias implicadas.
Funcionarias denunciaron extorsiones de Zenaida Delgado para acceder a nombramientos dentro del Congreso Nacional.

Las transferencias

Consultado acerca de los pedidos de dinero a los funcionarios para acceder a nombramientos y las concesiones de préstamos a través de la caja jubilatoria, Tuma dijo que aún no conversaron al respecto. “No me habló de las transferencias de forma puntual. Eso está dentro de la acusación presentada por algunos senadores. La transferencia es un mecanismo de pago, hay que ver cuánto se le transfirió, y también hay transferencias que se le hicieron a su ex pareja”, refirió también sobre la versión de que era Gustavo Vera, ex pareja de Zenaida Delgado quien comandaba todo el esquema.

Lea más: Nakayama plantea reglar contratación de funcionarios por legislador ante caso Zenaida

El jurista pidió analizar cuidadosamente en qué concepto se realizaron estas transacciones, ya que a su criterio, una transferencia por sí sola no prueba un delito, aunque es un elemento importante en la investigación.

Captura de pantalla de chat donde se menciona a la senadora Zenaida Delgado y discusiones sobre trabajo y aumentos salariales.
Los chats que muestran cómo Zenaida Delgado solicita dinero a las funcionarias.

Consultado acerca de la versión de que algunas de las contratadas y nombradas por Zenaida tendrían vínculos amorosos con la expareja, dijo que “durante el tiempo que me tocó ser diputado, no existía una reglamentación en relación con la contratación que podía realizar un diputado; era una cuestión que quedaba directamente a criterio del legislador”, concluyó.

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