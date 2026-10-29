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Ciencia
29 de octubre de 2026 - 12:45

EEUU investigó a una empresaria china cercana al CEO de Nvidia por espionaje, según NYT

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Nueva York, 29 oct (EFE).- Estados Unidos investigó a una empresaria china cercana al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por presuntamente transmitir información de inteligencia al Gobierno chino, según publica este jueves el New York Times (NYT).

Por EFE
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La sospechosa, Alice Huang, era una alta ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que ya estaba siendo investigada por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, señala el diario, que cita fuentes conocedoras del asunto.

Posteriormente, el Gobierno de EE.UU. concluyó que Huang actuaba como agente de inteligencia china y que enviaba información a Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue informado de estos hallazgos hace aproximadamente un año pero no hizo nada al respecto, agrega el periódico.

Según el rotativo, Alice Huang mantenía una estrecha relación con el máximo responsable de Nvidia, mientras que el Gobierno del expresidente Joe Biden ya sospechaba que Megaspeed ayudaba a China a acceder a chips de la tecnológica.

Nvidia aseguró al diario que las acusaciones de que Megaspeed haya canalizado chips de la compañía a China carecen de fundamento y su portavoz John Rizzo indicó que "las interacciones de Jensen con la señora Huang no son inusuales ni inesperadas" y que «"reunirse con clientes forma parte del trabajo de un director ejecutivo".

"Jensen habla con miles de ejecutivos de empresas clientes cada año", dijo.

Además, destacó que Megaspeed y otros clientes "reciben información comercial ordinaria, no secretos comerciales sensibles de Nvidia, y ninguna información relevante para la seguridad nacional".

Según el diario, las autoridades estadounidenses sospechan que algunos chips adquiridos por Megaspeed entraron ilegalmente en China. Una empresa vinculada a Megaspeed en Malasia compró al menos 4.800 millones de dólares en equipos avanzados de IA que incorporaban tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales citados por el diario.

Mientras, funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la estrecha colaboración entre Huang y Trump ha obstaculizado los intentos de limitar las ventas de chips de Nvidia en el extranjero.

El Gobierno de Trump ha relajado durante su segundo mandato algunas restricciones a la venta de chips de Nvidia a China, y autorizó el año pasado la venta de una generación anterior de procesadores a cambio de una parte de los ingresos.

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