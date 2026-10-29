MacBook Pro responde al tacto, videos horizontales de Instagram y otros clics tecnológicos

Apple presentó una nueva versión de su MacBook Pro que incluirá funcionalidades táctiles en modelos de 14 y 16 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios, contará con hasta 24 horas de autonomía y un diseño "mucho más ligero" de 1,38 o 1,82 kilogramos dependiendo del modelo.

El dispositivo llevará integrado el "chip más potente jamás creado por Apple", los M5 pro o M5 Max, que irán acompañados con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.

La plataforma Instagram comenzó a probar el formato de visualización de videos horizontales, llamado Features, que aún se encuentra en fase de prueba entre algunos creadores de contenido de EE.UU., el cual les permite subir videos de hasta 90 minutos, para poder competir con YouTube.

"Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios", indicó el director de Instagram, Adam Mosseri.

Apple reconoció un "problema" con la pantalla interna del iPhone Duo después de que algunos clientes se quejaran en redes de una grieta en el pliegue. El nuevo teléfono inteligente con un precio de 1.999 dólares, es una tableta con una pantalla de 7,6 pulgadas que se dobla, reduciendo el dispositivo al tamaño de un pasaporte, y con otra pantalla en la cubierta.

Tras su lanzamiento, los clientes pusieron a prueba el nuevo diseño al abrir y cerrar el dispositivo repetidamente, y en algunos casos vieron formarse una grieta en el pliegue y rayas en la pantalla, según fotos compartidas en Reddit y X, aunque medios señalaron que algunas denuncias contenían fotos manipuladas con IA.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que pretende mejorar la protección de los menores de 18 años que usan chatbots, al prohibirles ciertas funciones, como promover el suicidio o el consumo de drogas. La legislación exige que las empresas propietarias de los chatbots verifiquen la edad de los usuarios más allá de una identificación oficial y, en caso de que confirmen que son menores, bloqueen funciones "dañinas", según un comunicado.

Nueva York prohíbe que el chatbot pueda "fingir ser una persona real", tener una relación "personal, romántica, o de autoridad" con este, u ofrecer "contenido sexualmente explícito". Los chatbots de IA en el estado tampoco podrán hacerle preguntas emocionales no solicitadas, ni utilizar información privada del menor.

Los propietarios de la música de Elvis Presley demandaron a la empresa Anthropic, dueña de Claude, alegando que entrenó a sus modelos de IA con más de 200 canciones del artista sin un permiso, y la acusan de infracción de derechos de autor.

La demanda, presentada en California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios de más de 41 millones de dólares, es decir, 150.000 dólares por canción, informó The New York Times.

Meta anunció un plan de ventas de acciones por 95.000 millones de dólares para financiar la infraestructura para la IA y el desarrollo de la "súper inteligencia (SI) personal", según un comunicado, donde se específica una oferta de acciones inicial por unos 35.000 millones de dólares y una operación posterior para captar otros 60.000 millones mediante un futuro programa de ventas.

Las fabricantes de chips Nvidia, AMD y Broadcom ya "han expresado interés" en comprar en conjunto hasta 5.000 millones de dólares de la oferta accionaria.

La Fiscalía General de Rhode Island (EE.UU.) presentó una demanda contra la tecnológica, a la que acusa de promover anuncios fraudulentos en sus plataformas, incluidos productos engañosos y estafas dirigidas a los consumidores.

Por otra parte, un tribunal estadounidense ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de sus datos personales, en el caso relacionado con Cambridge Analytica, la consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para publicidad política.

Tesla ampliará su flota de robotaxis a millones de unidades durante los próximos meses y anticipó que este negocio empezará a tener un impacto en los resultados de la compañía a partir del segundo trimestre de 2027, aunque no especificó el calendario ni los mercados en los que se produciría el despliegue.

Tesla, que inició recientemente el servicio con su vehículo autónomo Cybercab en la ciudad texana de Austin, anunció además que en noviembre comenzará a operar esos vehículos en Dallas, antes de finales de año extender el servicio a otras ciudades e incorporar a la flota en el segundo trimestre de 2027 los primeros vehículos particulares de sus clientes. EFE