Los países iberoamericanos tratarán de lanzar en Madrid su primera alianza sobre la IA

Este martes, como antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que comienza el miércoles en Madrid, se celebra la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, durante la cual los titulares de las carteras del ramo buscarán definir una visión común sobre el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial.

Los ministros iberoamericanos quieren aprovechar la cita para establecer mecanismos de cooperación que protejan los derechos de las personas, reduzcan brechas digitales y permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización, informó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España.

La reunión, que se celebra con el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, irá precedida de un Foro Digital, en el que además de varios ministros y representantes institucionales van a intervenir expertos en derechos digitales, ciberseguridad y gobernanza.

El ministerio español subrayó que la reciente creación de ministerios y agencias dedicadas a la transformación digital justifica esta primera reunión ministerial iberoamericana centrada en la inteligencia artificial para buscar estrategias comunes en esta región del mundo.

Los ministros explorarán fórmulas de cooperación para el desarrollo de casos de uso basados en modelos de IA en lenguas de la región, la forma de compartir de forma segura datos para el desarrollo de sistemas y el acceso a capacidades de cómputo para el avance de proyectos de inteligencia artificial.

La I Reunión Ministerial Iberoamericana de IA pretende así sentar las bases de políticas que pongan el desarrollo y el uso de la esta tecnología al servicio del ser humano, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, para contribuir a una transformación digital "responsable, segura y centrada en las personas".

El encuentro, según el ministerio español, supondrá avanzar en el esfuerzo que está haciendo la comunidad Iberoamericana para desarrollar una 'tercera vía tecnológica' en favor de un ecosistema de IA "innovador, competitivo, ético y seguro".

Ya en la Cumbre Iberoamericana de 2021 se fijó el mandato de impulsar una Agenda Digital conjunta y la organización de un Foro Digital, lo que hizo que algunos países comenzaran a definir marcos de cooperación en este asunto.

Dos años después, en la cumbre celebrada en República Dominicana en 2023, se aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, en la que España tuvo un papel crucial, ya que ese decálogo de derechos digitales se inspiró en la Carta de Derechos Digitales que había promovido el Gobierno español.