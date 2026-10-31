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Clima
31 de octubre de 2026 - 22:14

Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo

Desde esta tarde se registra lluvia con tormentas eléctricas en el Este del país. Gentileza/ Elias Yassine.
Desde esta tarde se registra lluvia con tormentas eléctricas en el Este del país.

Un boletín especial meteorológico anuncia un sistema de tormentas que arrancará en el Bajo Chaco y golpeará a Asunción y a todo el país desde este domingo. Advierten sobre intensas lluvias, ráfagas violentas y alta probabilidad de caída de granizos.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial en el que advierte sobre el desarrollo e intensificación de núcleos de tiempo severo que comenzarán a manifestarse desde finales de la mañana de este domingo.

Las proyecciones oficiales indican que el temporal vendrá acompañado de lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

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El sistema de tormentas ingresará en primer término por el sur del departamento de Presidente Hayes durante el mediodía del domingo, para luego desplazarse por la tarde sobre Asunción, el departamento Central y los distritos de Cordillera, San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá e Itapúa.

Al caer la noche, el fenómeno se extenderá al resto de la región Oriental y a zonas de Alto Paraguay, Paraguarí, Ñeembucú y Misiones.

Boletín meteorológico con mapa y tabla de fenómenos meteorológicos en Paraguay, mostrando nubes y rayos.
Un boletín meteorológico alerta sobre intensas lluvias y vientos en Paraguay del 01 al 02 de noviembre de 2026.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la madrugada y gran parte de la jornada del lunes, sin descartar pausas o mejoras temporales en algunas zonas.

lluvias acumuladas de hasta 90 milímetros y vientos de 90km/h

De acuerdo con el desglose técnico de la alerta meteorológica, el volumen de precipitación variará de acuerdo con la región impactada.

En la zona del sur del país y parte del Chaco se prevén acumulados de agua de entre 20 y 40 milímetros. Sin embargo, para Asunción, Central y los demás departamentos de la región Oriental, los acumulados de lluvias serán de mayor envergadura, estimándose marcas que oscilarán entre los 50 y 90 milímetros de agua caída.

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El principal factor de riesgo para las zonas urbanas radicará en la fuerza de las ráfagas de viento, las cuales podrían superar los 90 kilómetros por hora de forma puntual.

Asimismo, la alta frecuencia de descargas eléctricas y la precipitación de granizos representan un peligro directo para los vehículos estacionados al aire libre y para las viviendas con infraestructura frágil.

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